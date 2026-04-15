Irán počas marcových útokov na americké vojenské základne na Blízkom východe využil špionážny satelit čínskej výroby, ktorý tajne získal koncom roka 2024. Svoje ciele tak mohol sledovať v reálnom čase, vyplýva z uniknutých dokumentov iránskych Revolučných gárd, uviedol v stredu denník Financial Times (FT). TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru Reuters.
Tajný presun vo vesmíre a sledované ciele
Podľa denníka Financial Times (FT) získal Irán satelit Tee-01B vyrobený spoločnosťou Earth Eye Co metódou doručenia na obežnú dráhu. Tento postup umožňuje priame odovzdanie systémov vo vesmíre zahraničným používateľom. Irán tak získal prístup k záberom s rozlíšením pol metra, čo ďaleko prevyšuje rozlíšenie jeho vlastných satelitov.
Analýza zoznamov súradníc, časových údajov a orbitálnych dráh ukazuje, že zábery boli urobené v marci pred a po útokoch dronmi a raketami. Čínsky satelit sa v čase útokov zameral najmä na tieto strategické lokality:
- leteckú základňu princa Sultána v Saudskej Arábii,
- leteckú základňu v Jordánsku,
- lokality v blízkosti základne Piatej flotily USA v Bahrajne,
- letisko v irackom Arbíle.
Reakcie USA a odmietavý postoj Číny
Americký prezident Donald Trump už 14. marca oznámil, že bolo poškodených päť zásobovacích lietadiel umiestnených na saudskoarabskej základni. V rámci tajnej dohody získali iránske Revolučné gardy prístup aj ku komerčným pozemným staniciam prevádzkovaným spoločnosťou Emposat, popredným poskytovateľom satelitných služieb so sídlom v Pekingu, ktorý má svoje siete v celej Ázii, Latinskej Amerike a ďalších regiónoch.
Agentúra Reuters nemohla správu Financial Times nezávisle overiť. Biely dom, americká CIA, Pentagón ani čínske ministerstvá a dotknuté spoločnosti na žiadosti o vyjadrenie bezprostredne nereagovali. Na otázku o vzťahu medzi spoločnosťou Emposat a iránskymi Revolučnými gardami však čínske veľvyslanectvo vo Washingtone pre FT rázne uviedlo, že je proti „šíreniu špekulatívnych a ohováračských dezinformácií zameraných proti Číne“.