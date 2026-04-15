Maďarský premiér Viktor Orbán vynechá budúcotýždňové neformálne zasadnutie Rady Európskej únie, čo pre magazín Politico potvrdili oficiálne zdroje z EÚ. Stalo sa tak v tieni nedeľňajších parlamentných volieb, v ktorých vládna strana Fidesz utrpela drvivú prehru, čo pre Orbána znamená trpký koniec po 16 rokoch vo funkcii predsedu vlády.
Zastúpenie na summite a kľúčové témy
Podľa informácií zostáva Viktora Orbána vo funkcii už len približne mesiac. Pôvodne sa mal zúčastniť na dvojdňovom summite naplánovanom na 23. a 24. apríla, kde budú lídri členských štátov EÚ diskutovať o dôležitých témach vrátane krízy na Blízkom východe a ďalšieho sedemročného rozpočtu Únie. Magazín Politico však priniesol správu, že na základe pravidiel Rady Európskej únie bude odchádzajúceho lídra zastupovať iný štátnik. Túto úlohu pravdepodobne prevezme jeho dlhoročný spojenec, slovenský premiér Robert Fico.
Blokovanie dohôd a tvrdá kritika z Bruselu
Koniec Orbánovej éry prichádza po rokoch napätých vzťahov s európskymi inštitúciami. Maďarský premiér dlhodobo a často využíval právo veta na blokovanie viacerých strategických zámerov EÚ, medzi ktoré patrili najmä:
- sankcie namierené proti Rusku,
- finančná a vojenská pomoc poskytovaná Ukrajine.
Tieto kroky vyvolávali v európskych štruktúrach obrovskú nevôľu. Ešte minulý mesiac na summite EÚ predseda Európskej rady António Costa vyhlásil, že správanie Orbána sa rovná „vydieraniu“ a je „úplne neprijateľné“. Maďarská vláda na aktuálnu žiadosť magazínu Politico o oficiálnu reakciu k neúčasti svojho premiéra zatiaľ neodpovedala.