Generálny tajomník OSN António Guterres v stredu vystúpil s naliehavou výzvou na ukončenie „nočnej mory“ v Sudáne. Pri príležitosti tretieho výročia od vypuknutia devastačnej vojny označil súčasný stav za tragický míľnik, ktorý zničil túto sľubnú krajinu a vyvolal najväčšiu humanitárnu krízu na svete. Svoj prejav predniesol prostredníctvom videohovoru na medzinárodnej darcovskej konferencii v Berlíne.
Najzávažnejšie zločiny a výzva na mier
Podľa Guterresa sa v súvislosti s konfliktom neustále objavujú ďalšie „vierohodné obvinenia z najzávažnejších medzinárodných zločinov“. Šéf OSN detailne upozornil na hrozivú realitu priamo v regióne:
- „Ženy a dievčatá sú terorizované a prevláda systematické sexuálne násilie.“
- „Rodiny a komunity sú zničené.“
- „Dôsledky sa nevzťahujú len na Sudán. Destabilizujú širší región... Táto nočná mora sa musí skončiť.“
Generálny tajomník apeloval na bezpečný prístup pre humanitárnych pracovníkov a plné financovanie pomoci. Zároveň však zdôraznil, že samotné peniaze krízu nevyriešia. „Partneri musia vyvinúť silu. Ale povedzme si jasne: samotné financovanie nemôže nahradiť mier,“ uviedol a vyzval na okamžité ukončenie nepriateľských akcií. „Vonkajšie zasahovanie a dodávky zbraní, ktoré túto vojnu živia, sa musia skončiť,“ uzavrel.
Katastrofálna bilancia: Desaťtisíce mŕtvych a milióny bez domova
Riaditeľ Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Tom Fletcher informoval, že len od januára tohto roka zahynulo pri dronových útokoch v Sudáne takmer 700 civilistov. Celková bilancia konfliktu medzi sudánskou armádou a polovojenskými Silami rýchlej podpory (RSF) je však ešte temnejšia. O život už prišli desaťtisíce ľudí a vojna vyhnala z domovov viac ako 11 miliónov obyvateľov, čo v niektorých oblastiach vyústilo do hladomoru.
Krajina s obrovským potenciálom je tak po troch rokoch krviprelievania úplne rozvrátená. Ako varoval Fletcher, humanitárnu pomoc dnes potrebuje takmer 34 miliónov osôb – približne dvaja z troch obyvateľov Sudánu. Alarmujúci stav umocňuje fakt, že státisíce detí aktuálne trpia akútnou podvýživou a ďalšie milióny definitívne stratili prístup k akémukoľvek vzdelaniu.