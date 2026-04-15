Opozičné KDH a ďalšie parlamentné i mimoparlamentné subjekty rázne vyzývajú premiéra Roberta Fica (Smer-SD), aby verejnosti vysvetlil šokujúce vyjadrenia lídra maďarskej strany Tisza a kandidáta na premiéra Pétera Magyara. Z jeho slov totiž priamo vyplýva, že zvážanie migrantov na slovenské hranice tesne pred poslednými voľbami mohlo byť cielene organizované. Opozícia hovorí o vedome vytvorenej kríze a výsledku chladnokrvného politického kalkulu.
Predvolanie premiéra a nepríjemné otázky výboru
Členka Výboru Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť Andrea Turčanová (KDH) v tejto súvislosti uviedla, že hnutie iniciuje zvolanie brannobezpečnostného výboru a predvolanie premiéra Roberta Fica aj ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Na výbore plánujú žiadať odpovede na tieto zásadné otázky:
- „Zabezpečil Robert Fico migrantov na hraniciach, aby strašil ľudí a manipuloval náladami?“
- „Už mu migranti na Slovensku nevadia, pokiaľ pomôžu jeho politickým cieľom?“
- „Ovplyvňovalo tak Maďarsko za Viktora Orbána slovenské voľby?“
Podozrenia z volebnej manipulácie a hrozba trestného oznámenia
Hnutie Slovensko a strana Demokrati zhodne hovoria o vážnom podozrení zo zneužitia témy migrácie. Bývalý minister vnútra Roman Mikulec (Slovensko – Za ľudí) vyzýva na dôkladné prešetrenie celej veci a pripomína, že na nezrovnalosti upozorňovali už v minulosti. „Dnes máme potvrdenie, že Maďarsko pod vedením Viktora Orbána systematicky prepúšťalo viac ako 2 200 prevádzačov a zároveň umožňovalo presun migrantov smerom na Slovensko,“ zdôraznil. Predseda strany Demokrati Jaroslav Naď ide ešte ďalej a zvažuje právne kroky: „Fico pre kampaň ohrozil bezpečnosť SR spolčením sa s cudzou mocou. S Orbánom navozili tisícky migrantov na územie SR, aby mal predvolebnú kampaň. Toto má nielen politický rozmer, ale som presvedčený, že má aj trestnoprávnu rovinu, a zvažujeme podanie trestného oznámenia.“
Celú kauzu rozpútal maďarský politik Péter Magyar, ktorý sa vo svojom vyhlásení ostro vyhradil voči politike súčasného premiéra. Ubezpečil, že na rozdiel od Viktora Orbána by nikdy z väzníc neprepustil 2 200 právoplatne odsúdených prevádzačov. Na margo slovenskej situácie navyše uštipačne dodal, že „neprivezieme migrantov na slovenské hranice, ak by si to vyžadoval záujem nášho ‚soci-kamaráta‘ vo volebnej kampani.“