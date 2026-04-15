V utorok (14. 4.) popoludní zasahovali hasiči pri požiari garáže na Orechovej ulici v obci Družstevná pri Hornáde v okrese Košice-okolie. Po príchode na miesto zistili, že oheň už pohltil zaparkované osobné auto a v plne rozvinutej fáze sa nebezpečne rozšíril aj na strechu rodinného domu, o čom prostredníctvom sociálnej siete informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Náročný zásah a silné zadymenie
Požiar bol ohlásený krátko po 12.10 h. Ako spresnil HaZZ, záchranné práce prebiehali v mimoriadne sťažených podmienkach:
- „Z dôvodu silného zadymenia zasahovali hasiči v autonómnych dýchacích prístrojoch a na likvidáciu požiaru nasadili viacero hasebných prúdov.“
- „Súčasne prebiehalo prehľadávanie domu za účelom vyhľadania osôb a kontrola skrytých ohnísk v stropnej konštrukcii strechy pomocou termovíznej kamery.“
Zistenie príčiny a výška škôd
Hoci si hrozivá udalosť nevyžiadala, našťastie, žiadne zranenia, materiálne následky sú značné. Privolaný zisťovateľ určil ako hlavnú príčinu vzniku požiaru prevádzkovo-technickú poruchu elektroinštalácie, pričom predbežná výška škôd sa vyšplhala na 70 000 eur.