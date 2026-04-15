Obchodný reťazec TEDi upozorňuje na nebezpečný výrobok, ktorý môže ohroziť zdravie.
V detskom ruksaku zistili zvýšené hodnoty zmäkčovadiel DEHP. Tie môžu byť nebezpečné pre zdravie.
Výrobok nepoužívajte, radí TEDi
Ako informuje predajca na svojom webe, zákazníci, ktorí ruksak už kúpili, by ho nemali používať. Namiesto toho sa odporúča vrátiť ho na ktorejkoľvek pobočke. TEDi sľubuje vrátenie kúpnej ceny 8 eur.
Informácie o výrobku:
- názov: Ruksak s obsahom,
- EAN: 87296002651000000800,
- v predaji od 14.10.2024 do 20.03.2026,
- kúpna cena: 8 eur.
V detskom ruksaku zistili nadlimitné množstvo nebezpečných zmäkčovadiel; Foto: tedi.com
Zákazníci môžu kontaktovať TEDi aj na telefónnom čísle +421 248 255 100 alebo na mailovej adrese [email protected] „Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti,“ dodal reťazec.
Čo sú DEHP a prečo sú nebezpečné?
Zmäkčovadlá DEHP patria medzi najpoužívanejšie ftaláty. Tieto látky sa pridávajú do plastov, ktorým prepožičiavajú mäkkosť a flexibilitu. Keďže sa pevne neviažu na materiál, postupne sa uvoľňujú do prostredia a môžu preniknúť aj do ľudského tela.
Prečo sú nebezpečné?
O negatívnom vplyve ftalátov na ľudské zdravie informuje štúdia zverejnená na webe PubMed. Tá označila DEHP za endokrinné distuptory, teda látky, ktoré narúšajú hormonálnu rovnováhu. Svojou činnosťou:
- ovplyvňujú tvorbu hormónov (napr. testosterón, kortizol)
- môžu pôsobiť ako „anti-androgén“ (blokujú mužské hormóny)
- menia činnosť hormonálnych enzýmov
DEHP teda zásadne vplývajú na hormonálne zdravie a v dlhodobom horizonte môžu narušiť plodnosť.
4 tipy, ako sa vyhnúť DEHP:
- vyhýbajte sa výrobkom s obsahom ftalátov,
- namiesto plastových nádob používajte sklenené alebo nerezové nádoby,
- vyhnite sa používaniu potravinárskej fólie,
- neohrievajte jedlo ani nápoje v plastových nádobách (teplo urýchľuje uvoľňovanie DEHP do prostredia).
Lidl upozorňuje na desiatky svojich výrobkov
O problémových výrobkoch informoval v apríli aj obchodný reťazec Lidl. Ten na svojom webe uviedol, že niektoré výrobky značiek Crivit, Esmara a Parkside nemajú platné certifikáty environmentálnych štandardov.
Pri výrobkoch známych značiek zistili nesúlad v certifikátoch GRS (Global Recycled Standard), RWS (Responsible Wool Standard) alebo RCS (Recycled Claim Standard), doplnil Lidl.
Zákazníci, ktorí si už zakúpili niektorý z problémových výrobkov, ho môžu vrátiť v predajni aj bez pokladničného bločku. Lidl pri reklamácii sľubuje vrátenie kúpnej ceny.