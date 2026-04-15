Slovensko sa rúti do obrovskej ekonomickej a sociálnej krízy, do krízy životných nákladov, kde ľudia budú mať čoraz väčší problém na konci mesiaca zaplatiť všetky základné veci, aby mohli zo svojho platu vyžiť.
Predseda opozičného PS Michal Šimečka o tom v stredu informoval na tlačovej besede s tým, že ekonomická situácia sa zhoršuje a krajina môže čeliť recesii. Poukázal na to, že vláda stále neschválila opatrenia na podporu ekonomiky.
„Naša ekonomika je na tom zle, horšie, než sme si mysleli. Najnovšia prognóza Medzinárodného menového fondu ukazuje na tento rok hospodársky rast 0,6 %. Je to najväčšia miera skresania prognózy spomedzi všetkých skúmaných krajín. Mali sme nad 1 %, teraz sa prognóza skorigovala,“ uviedol Šimečka.
Vláda mala podľa neho už dávno prísť so zrušením transakčnej dane, s ďalšími opatreniami na podporu ekonomiky a tie navrhovali už od jesene. Napríklad, zníženie daňovo-odvodového zaťaženia práce, reálne šetrenie, pomoc firmám. „Nič z toho neprichádza. Namiesto toho sa ministrom zvyšujú príjmy. Dnes niet väčšieho, akútnejšieho problému než stav našej ekonomiky,“ dodal líder PS s tým, že je trestuhodné, škandalózne, že si to vláda neuvedomuje.