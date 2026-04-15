Prezident SR Peter Pellegrini odmieta, že by platil influencerom za ich vyjadrenú podporu v predvolebnej kampani z roku 2024.
O podporu ich ani nežiadal. Vo voľbách majú podľa neho rozhodovať ľudia na základe svojho názoru a nie vplyvu influencerov. Pellegrini to vyhlásil vo videu na sociálnej sieti.
„Verím, že policajné vyšetrovanie bude pokračovať, ja sa mu absolútne nebránim a bude dokázané a ukáže sa v priamom prenose, že niekto klame. Pretože ja som nikomu pred voľbami za ovplyvňovanie verejnej mienky cez influencerov neplatil a nikdy ani platiť nebudem,“ vyhlásil prezident.
Na podozrenia, týkajúce sa financovania prezidentskej kampane, upozornil Denník N. Informoval, že jedného z influencerov si pre preverovanie podozrenia mala na výsluch predvolať polícia. Pred dvoma rokmi ho počas kampane mala kontaktovať iná influencerka, ktorá mu za podporu Pellegriniho na sociálnych sieťach ponúkla 30.000 eur.
Polícia pre TASR potvrdila, že prípadom financovania Pellegriniho kampane sa zaoberá protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. V súčasnosti nie je podľa polície možné poskytnúť bližšie informácie, keďže by mohlo dôjsť k narušeniu alebo sťaženiu ďalšieho postupu vo veci, najmä pri zabezpečovaní a vyhodnocovaní dôkazov.