Prezident SR Peter Pellegrini by mal zaujať stanovisko v súvislosti s podozreniami z nelegálneho financovania prezidentskej kampane.
Uviedol to neúspešný prezidentský kandidát a člen opozičného hnutia Progresívne Slovensko Ivan Korčok. Zároveň zdôraznil, že z jeho strany ani zo strany jeho tímu nikdy nikomu neponúkli žiadnu finančnú odplatu za vyjadrenie podpory. Polícia potvrdila, že sa prípadom financovania kampane zaoberá.
„Jeho podporovateľka hovorí o tom, že bola za ňou agentúra, ktorá jej dala peniaze. Za vyjadrenie verejnej podpory navyše ponúkala peniaze aj pre ďalších. Prezident nám všetkým dlhuje odpoveď na otázku, kde sú vykázané tie prostriedky, ktoré evidentne dal influencerom, a kde na transparentnom účte ich nájdeme,“ povedal Korčok.
Pripomína, že Pellegrini už dostal jednu pokutu za porušenie pravidiel financovania jeho prezidentskej kampane. „Je veľmi smutné, že po dvoch rokoch mandátu pána prezidenta je jeho jediná bilancia to, že sa tu rozprávame o tom, akým spôsobom sa vlastne dostal do Prezidentského paláca,“ dodal Korčok.
Polícia pre TASR potvrdila, že prípadom financovania Pellegriniho kampane sa zaoberá protikorupčná jednotka Úradu boja proti organizovanej kriminalite Prezídia Policajného zboru. V súčasnosti nie je podľa polície možné poskytnúť bližšie informácie, keďže by mohlo dôjsť k narušeniu alebo sťaženiu ďalšieho postupu vo veci, najmä pri zabezpečovaní a vyhodnocovaní dôkazov.
Na podozrenia týkajúce sa financovania prezidentskej kampane upozornil Denník N. Informoval o tom, že jedného z influencerov si pre preverovanie podozrenia mala na výsluch predvolať polícia. Pred dvoma rokmi ho počas kampane mala kontaktovať iná influencerka, ktorá mu za podporu Pellegriniho na sociálnych sieťach ponúkla 30.000 eur. Problém môže nastať vtedy, ak by influencer platenú podporu na sociálnej sieti nepriznal a svoje vyjadrenia prezentoval ako nezištné. Taktiež, ak by kandidát finančné odmeny influencerom vyplácal a nezahrnul ich do volebných výdavkov.