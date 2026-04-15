Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal varovanie pred výskytom podozrivých balení lieku Dysport 500 U na slovenskom trhu. Výrobca potvrdil, že predmetnú šaržu nikdy nevyrobil. Prípad už rieši polícia.

Hovorkyňa štátneho ústavu Lucia Balážiková informovala, že podozrenie sa týka šarže, ktorá je distribuovaná v anglickom jazyku. Francúzska spoločnosť Ipsen Pharma, ktorá je držiteľom registrácie, sa od týchto balení dištancovala a potvrdila, že ide o falzifikáty.

Informácie o lieku:

  • Názov lieku: Dysport 500 U
  • Kód ŠÚKL: 28992
  • Číslo šarže: P09903
  • Exspirácia: 06/2027
  • Jazyk na obale: Anglický

Varovanie pre odborníkov

Keďže Dysport obsahuje botulotoxín, nie je určený na bežný predaj v lekárňach. Ide o prášok na injekčný roztok, ktorý môžu podávať výhradne lekári so špeciálnou praxou. ŠÚKL preto apeluje najmä na zdravotnícke zariadenia a distribútorov.

„Upozorňujeme držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi, že sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a nadobúdať lieky len od spoločností s príslušným povolením,“ uviedla Balážiková.

Štátny ústav už v tejto súvislosti kontaktoval aj orgány činné v trestnom konaní.

Na čo sa liek používa?

Dysport obsahuje liečivo hemaglutinínový komplex botulínového toxínu typu A. V medicíne sa využíva v širokom spektre indikácií:

  • U detí (od 2 rokov): Liečba svalových kŕčov pri detskej mozgovej obrne.
  • U dospelých: Liečba svalových kŕčov, nadmerného potenia či úniku moču.
  • Estetická medicína: Odstraňovanie hyperfunkčných vrások na tvári.