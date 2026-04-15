Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) vydal varovanie pred výskytom podozrivých balení lieku Dysport 500 U na slovenskom trhu. Výrobca potvrdil, že predmetnú šaržu nikdy nevyrobil. Prípad už rieši polícia.
Hovorkyňa štátneho ústavu Lucia Balážiková informovala, že podozrenie sa týka šarže, ktorá je distribuovaná v anglickom jazyku. Francúzska spoločnosť Ipsen Pharma, ktorá je držiteľom registrácie, sa od týchto balení dištancovala a potvrdila, že ide o falzifikáty.
Informácie o lieku:
- Názov lieku: Dysport 500 U
- Kód ŠÚKL: 28992
- Číslo šarže: P09903
- Exspirácia: 06/2027
- Jazyk na obale: Anglický
Varovanie pre odborníkov
Keďže Dysport obsahuje botulotoxín, nie je určený na bežný predaj v lekárňach. Ide o prášok na injekčný roztok, ktorý môžu podávať výhradne lekári so špeciálnou praxou. ŠÚKL preto apeluje najmä na zdravotnícke zariadenia a distribútorov.
„Upozorňujeme držiteľov povolení na zaobchádzanie s liekmi, že sú povinní overovať si svojich dodávateľov liekov a nadobúdať lieky len od spoločností s príslušným povolením,“ uviedla Balážiková.
Štátny ústav už v tejto súvislosti kontaktoval aj orgány činné v trestnom konaní.
Na čo sa liek používa?
Dysport obsahuje liečivo hemaglutinínový komplex botulínového toxínu typu A. V medicíne sa využíva v širokom spektre indikácií:
- U detí (od 2 rokov): Liečba svalových kŕčov pri detskej mozgovej obrne.
- U dospelých: Liečba svalových kŕčov, nadmerného potenia či úniku moču.
- Estetická medicína: Odstraňovanie hyperfunkčných vrások na tvári.