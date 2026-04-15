Opozičná Alternatíva pre Nemecko (AfD) je podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky inštitútu YouGov už najsilnejšou politickou silou v krajine.
V prieskume získala táto protiimigračná strana 27 percent hlasov voličov, čo je v porovnaní s uplynulým mesiacom nárast o jeden percentuálny bod. Na druhom mieste skončila konzervatívna únia CDU/CSU s 23 percentami. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
CDU/CSU stratila za mesiac tri percentuálne body, pričom 23- percentné preferencie v prieskume sú pre ňu najnižšie od decembra 2021. Zároveň v Nemecku spoluvládnuci sociálni demokrati (SPD) by dostali iba 13 percent hlasov voličov, čo je pokles o jeden percentuálny bod.
Zelení (Grüne) by získali 14 percent a ľavicová strana Die Linke desať percent - obidve si polepšili o jeden percentuálny bod.
Do Spolkového snemu (Bundestagu) by sa nedostali liberáli z FDP a Aliancia Sahry Wagenknechtovej (BSW), ktorým inštitút nameral podporu štyroch percent.
Prieskum súčasne ukázal, že rastie nespokojnosť s vládou kancelára Friedricha Merza. Až 79 percent opýtaných uviedlo, že sú nespokojní s činnosťou jeho čierno-červeného kabinetu. Na porovnanie, vlani v júni, teda mesiac po nástupe do úradu, vyjadrilo nespokojnosť s prácou spolkovej vlády 55 percent opýtaných.
Volebné prieskumy sú vo všeobecnosti vystavené neistotám, poznamenala DPA. Inštitútom zameraným na prieskum verejnej mienky sťažujú analýzu získaných údajov napríklad slabnúce stranícke väzby, ako aj fakt, že voliči sa rozhodujú čoraz kratšie pred samotným hlasovaním. Prieskumy preto v podstate odrážajú verejnú mienku iba v čase zbierania údajov a neprognózujú potenciálne výsledky volieb, dodala agentúra.
Na prieskume inštitútu YouGov, ktorý sa uskutočnil od 10. do 13. apríla, sa zúčastnilo 2178 oprávnených voličov.