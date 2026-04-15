Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) odriekla v stredu pre meškanie vlak smerujúci z Košíc do Bratislavy na úseku Považská Bystrica - Bratislava.
V úseku Plevník - Považská Bystrica vlak zachytil pracovný mechanizmus na trati. Pre TASR to potvrdil hovorca ZSSK Ján Baček.
„Udalosť bude zdokumentovaná a preverená príslušnými orgánmi. Z dôvodu meškania bol vlak Ex 502 odrieknutý v úseku Považská Bystrica - Bratislava hlavná stanica,“ uviedol Baček.
Pre cestujúcich ZSSK podľa neho zabezpečila náhradu vlakmi R 10714 a Ex 604. „Cestujúci ani vlakový personál neboli zranení. Okolnosti a príčiny udalosti sú predmetom vyšetrovania,“ dodal.