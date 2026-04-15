Líder strany Tisza a víťaz nedávnych parlamentných volieb v Maďarsku Péter Magyar očakáva, že úradujúci premiér Viktor Orbán po obnovení tranzitu ruskej ropy cez ropovod Družba stiahne svoje veto a odblokuje pôžičku EÚ pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.
Kyjev sľúbil, že ropovod bude opravený do konca apríla, zatiaľ čo Orbán zostane vo funkcii do začiatku mája, vysvetlil Magyar v rozhovore pre rozhlasovú stanicu Kossuth rádió.
Maďarsko, Slovensko a Česká republika sa v decembri 2025 rozhodli, že nepodporia 90-miliardovú pôžičku EÚ pre Ukrajinu, tejto iniciatíve ale nebudú stáť v ceste. Orbán ale nakoniec zablokoval vyplatenie pôžičky po tom, čo Ukrajina zastavila tranzit ruskej ropy do Maďarska.
„Myslím si, že keď sa obnoví prevádzka ropovodu Družba, Viktor Orbán zruší svoje procedurálne veto,“ povedal Magyar. Už skôr vyhlásil, že nevidí dôvod na prehodnotenie maďarského rozhodnutia z decembra 2025 o pôžičke EÚ pre Ukrajinu. To znamená, že nová maďarská vláda bude pokračovať v politike svojich predchodcov, zdrží sa účasti na iniciatíve, ale nebude brániť iným krajinám v podpore Kyjeva.
Líder strany Tisza, ktorá vyhrala parlamentné voľby 12. apríla, bude pravdepodobne zvolený za premiéra na prvom zasadnutí nového maďarského parlamentu začiatkom mája. Presný dátum určí maďarský prezident Tamás Sulyok. Podľa zákona môže Orbán zostať vo funkcii 30 dní od konania volieb, teda do 12. mája.