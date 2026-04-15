Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) bude trvať na zmrazení paušálnych náhrad ministrov a bude presadzovať, aby vláda zaradila a schválila uznesenie k tejto otázke.
Návrh podľa neho podporila aj Slovenská národná strana (SNS). Informoval o tom v stredu pred rokovaním vlády.
Strana Hlas-SD podľa neho trvá na dodržaní dohody koaličných partnerov, ktorá sa týka zmrazenia týchto náhrad. „Myslím si, že je jasné a dohľadateľné, že takáto dohoda bola, keďže ju potvrdil aj minister financií Ladislav Kamenický (Smer-SD),“ povedal Tomáš. Podporu tomuto kroku deklarovala aj SNS. Jej predseda Andrej Danko už skôr uviedol, že SNS súhlasí so zmrazením paušálnych náhrad ministrov.
Hlas-SD má podľa Tomáša pripravený návrh uznesenia už dva týždne, zatiaľ však nebol zaradený na rokovanie vlády. „Táto otázka bola prerokovávaná na koaličnej rade, ale zostala otvorená. My samozrejme budeme trvať na tom, aby takéto uznesenie bolo zaradené na vládu a aby bolo schválené,“ zdôraznil minister práce. Zároveň avizoval, že ak vláda uznesenie neprijme, ministri za Hlas-SD plánujú zvýšené paušálne náhrady vrátane spätného doplatku od januára tohto roka darovať na pomoc ľuďom v núdzi. „Pravdepodobne vytvoríme sociálny fond, z ktorého budeme tieto peniaze poskytovať odkázaným osobám,“ priblížil Tomáš.