V lesnom poraste na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici našli ľudské kostrové pozostatky.
K nálezu došlo v ťažko dostupnom teréne nad Mládežníckou ulicou. Ako pre portál noviny.sk uviedla banskobystrická krajská policajná hovorkyňa Nikola Žabková, kostru v húštine našiel muž pri prechádzke so psom.
Kostra tam ležala niekoľko rokov
Polícia odhaduje, že ľudská kostra ležala v húštine najmenej tri roky. Portál noviny.sk pritom spresnil, že v noci z pondelka na utorok (13. - 14. marca) na mieste zasahovali policajti aj kriminalisti.
Vo veci nálezu kostry nariadili pitvu, kriminalistický technik predbežne uviedol, že má ísť o pozostatky osoby mužského pohlavia.
„V okolí miesta nálezu sa našli aj doklady, no polícia zatiaľ nepotvrdila, či majú s nálezom akúkoľvek súvislosť,“ informuje portál noviny.sk. Polícia vyšetruje prípad ako trestný čin usmrtenia. Ďalšie informácie prinesie analýza DNA a ďalšia expertíza kostrových pozostatkov.
Incident sa odohral aj na miestnom ihrisku
Banskobystrická polícia v utorok zasahovala aj na detskom ihrisku na Fončorde. V jeho okolí sa mal pohybovať podozrivý muž, ktorý sa na verejnosti obnažoval.
K incidentu malo dôjsť na ulici THK. „Muž sa mal podľa svedkov na verejnosti obnažovať. Osoba bola na mieste políciou zadržaná a obmedzená na osobnej slobode,“ priblížila polícia s tým, že v súvislosti s prípadom začali trestné stíhanie vo veci výtržníctva.