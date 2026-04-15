Americký prezident Donald Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social v stredu ráno opäť kritizoval pápeža Leva XIV. a Severoatlantickú alianciu (NATO) pre ich postoj voči vojne, ktorú Spojené štáty spolu s Izraelom vedú proti Iránu, informuje TASR.
„NATO tu teraz pre nás nie je a nebude tu pre nás ani v budúcnosti,“ napísal Trump.
Americký prezident dlhodobo kritizuje fungovanie NATO a nedávno pohrozil vystúpením Spojených štátov z Aliancie pre odmietnutie jej európskych členov zapojiť sa do blokády iránskych lodí v Hormuzskom prielive. Napätie vo vzťahoch so spojencami zvýšili aj jeho plány na prevzatie Grónska.
V ďalšom príspevku Trump opäť zaútočil na pápeža Leva XIV., ktorého počas uplynulých dní kritizoval už niekoľkokrát. „Mohol by niekto, prosím, povedať pápežovi Levovi, že Irán za posledné dva mesiace zabil najmenej 42.000 nevinných, úplne neozbrojených demonštrantov a že je absolútne neprijateľné, aby Irán vlastnil atómovú bombu,“ uviedol na sociálnej sieti.
Následne Trump zdieľal príspevok užívateľa siete X, ktorý v ňom naznačuje, že súčasný pápež roky pred zvolením za hlavu katolíckej cirkvi na tejto sociálnej sieti pod svojím občianskym menom Robert Prevost kritizoval Trumpa, jeho viceprezidenta J. D. Vancea, ako aj protimigračné opatrenia a vyzýval na ochranu klímy. „Toto nie je dobré!!!“ napísal Trump v reakcii.
Šéf Bieleho domu kritizuje pápeža po tom, čo cez víkend vyzval na mier na Blízkom východe a vyčítal mu, že je priveľmi „liberálny“. Sám Lev XIV., ktorý je prvým pápežom pôvodom zo Spojených štátov, v reakcii prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že sa jeho administratívy nebojí.