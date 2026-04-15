Slovensko čelí kritickému nedostatku personálu v nemocniciach a ambulanciách. Na stredajšom rokovaní vlády sa ministri zaoberajú nielen Národnou stratégiou na záchranu zdravotníctva, ale aj miliónovými investíciami do digitalizácie štátnej správy a samospráv.
Kríza v zdravotníctve a chýbajúci personál
Ak chce Slovensko zmeniť dlhodobo kriticky nízky počet zdravotníkov a do roku 2040 v tejto oblasti dosiahnuť priemerný štandard krajín Európskej únie, bude musieť na trh práce doplniť približne 77 000 zdravotníkov. Tieto alarmujúce čísla vyplývajú z návrhu Národnej stratégie stabilizácie a riadenia ľudských zdrojov v zdravotníctve do roku 2040, ktorý predkladá Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR.
Nové obrovské personálne kapacity by sa mali podľa návrhu rozdeliť nasledovne:
- približne polovicu z tohto počtu majú tvoriť sestry,
- zhruba štvrtinu z celkového počtu musia predstaviť noví lekári,
- zvyšnú časť doplnia ďalšie nevyhnutné zdravotnícke profesie.
Milióny z Plánu obnovy a digitalizácia samospráv
Kabinet na svojej 137. schôdzi schvaľuje aj návrh Ministerstva vnútra (MV) SR, aby sa rozpočtová organizácia rezortu financií DataCentrum stala priamo určeným prijímateľom financií z Plánu obnovy a odolnosti. Prostriedky vo výške 2,3 milióna eur sa majú použiť na nákup nových sieťových zariadení a komponentov. Tie sú podľa rezortu „nevyhnutné na efektívne fungovanie inštitúcií verejnej správy, ako aj na zabezpečenie ich schopnosti flexibilne reagovať na aktuálne požiadavky.“
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR zasa navrhuje, aby sa rezort od 1. mája stal členom záujmového združenia DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS). Jeho hlavnou úlohou je podporovať digitalizáciu samospráv a skvalitňovať elektronické služby pre občanov.
V rámci informatívnych správ sa ministri budú zaoberať aj bilanciou vybavovania petícií a sťažností za rok 2025. Úradu vlády (ÚV) SR a orgánom štátnej správy bolo podľa štatistiky doručených celkovo 661 podaní, z toho presne šesť petícií a 55 sťažností.