Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu v Pekingu stretol so svojím vietnamským náprotivkom To Lamom, informovali čínske štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Štátna návšteva a socialistické záujmy
„Ráno 15. apríla sa Si Ťin-pching stretol vo Veľkej sále ľudu v Pekingu s To Lamom, generálnym tajomníkom Ústredného výboru Komunistickej strany Vietnamu a prezidentom krajiny, ktorý je na štátnej návšteve v Číne,“ uviedla čínska štátna televízia CCTV.
Pre To Lama ide o vôbec prvú zahraničnú cestu odkedy si ho vietnamský parlament minulý týždeň zvolil za hlavu štátu. Čínsky líder mu už vtedy k zvoleniu zablahoželal a vyjadril ochotu spolupracovať s ním na dvoch kľúčových frontoch:
- rozvoj vzájomných bilaterálnych vzťahov,
- neustále posilňovanie „našich socialistických záujmov“.
Ekonomika a americké clá
Napriek konkurenčným územným nárokom v Juhočínskom mori sa Peking a Hanoj snažia naďalej prehlbovať spoločné hospodárske vzťahy. Kľúčovým cieľom tohto zblíženia je zmierniť dopady globálnych obchodných otrasov, ktoré sú spôsobené clami amerického prezidenta Donalda Trumpa.