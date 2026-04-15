Prominentná ruská blogerka Viktoria Bonja získala na platforme Instagram viac než 700 000 lajkov po zverejnení videa, v ktorom sa priamo obracia na šéfa Kremľa Vladimira Putina. Influencerka, ktorá má takmer 13 miliónov sledovateľov a žije v Monaku, vo svojom príspevku upozorňuje na strach v ruskej spoločnosti a neriešené domáce problémy.
Výzva prezidentovi a kritika strachu
Viktoria Bonja, ktorá aktuálne nežije v Rusku, sa v príspevku na Instagrame priamo obrátila na Vladimira Putina. „Vladimir Vladimirovič, ľudia sa vás boja. Ľudia sa vás boja, blogeri, umelci sa vás boja, gubernátori sa vás boja. A vy ste prezidentom našej krajiny. Domnievam sa, že by sme sa nemali báť,“ uviedla vo virálnom videu.
Zle informovaný vodca a zamlčané katastrofy
Ako ďalej dodala, ona sama sa kremeľského vodcu nebojí, podporuje ho a považuje ho za silného politika, ktorý je však podľa nej jednoducho „zle informovaný“. V príspevku preto spomína konkrétne problémy, o ktorých Putina podľa jej názoru žiadny gubernátor neinformuje:
- pomoc obetiam povodňovej katastrofy v ruskej autonómnej republike Dagestan,
- ropná škvrna pri Anape na ruskom pobreží Čierneho mora, kde v decembri 2024 uviazli dva ropné tankery,
- nedávne rozsiahle odstávky internetu v Rusku.
Blogerka, ktorá sa do povedomia verejnosti dostala vďaka ruskej reality show, svojím priamym odkazom nečakane rozprúdila masívnu debatu o cenzúre a reálnom stave informovanosti najvyššieho vedenia krajiny.