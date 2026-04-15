Čínsky prezident Si Ťin-pching sa v stredu v Pekingu stretol s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom, informovali čínske štátne médiá. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ciele návštevy a stretnutie vo Veľkej sále ľudu
Sergej Lavrov je na dvojdňovej návšteve Číny, ktorej cieľom je posilniť vzájomné bilaterálne vzťahy. Okrem toho sa rokovania zameriavajú na kľúčové globálne témy:
- situácia na Blízkom východe,
- vojna na Ukrajine.
Ruský minister sa stretol so Si Ťin-pchingom vo Veľkej sále ľudu v Pekingu deň po schôdzke so svojím čínskym rezortným kolegom Wangom Im. Počas nej kritizoval snahy zamerané na „obmedzenie“ Ruska a Číny.
Kritika Západu a prehlbovanie partnerstva
V komentároch, ktoré sa zrejme týkali Spojených štátov a ich spojencov, Lavrov povedal: „Snažia sa rozbiť (regionálnu spoluprácu) vytváraním malých blokových štruktúr zameraných na obmedzovanie Čínskej ľudovej republiky aj Ruskej federácie.“ Uviedla to ruská štátna agentúra RIA Novosti.
Peking a Moskva sú blízki hospodárski a politickí partneri, pričom ich vzťahy sa podľa agentúry AFP ešte viac prehĺbili po ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022. Wang I a Lavrov už 5. apríla telefonovali a dohodli sa na koordinácii postojov pri deeskalácii napätia na Blízkom východe.