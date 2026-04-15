Nórsko a Ukrajina posilnia svoju bilaterálnu obrannú spoluprácu, napríklad aj výrobou ukrajinských dronov v tejto škandinávskej krajine, uviedla v utorok nórska vláda.
Spoločná výroba dronov a výmena cenných skúseností
Na základe dohody bude Nórsko podporovať výrobu dronov na Ukrajine, zatiaľ čo Kyjev bude s Oslom zdieľať dáta, informácie a svoje znalosti. Vláda severskej krajiny vo svojom vyhlásení spresnila, že ukrajinské drony sa budú vyrábať aj priamo na nórskom území.
„Môžeme sa poučiť zo skúseností, ktoré Ukrajina získava v tomto ťažkom boji proti ruskej agresii,“ povedal nórsky premiér Jonas Gahr Støre na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. „Je nevyhnutné, aby sme sa z týchto skúseností poučili,“ dodal.
Dlhodobá pomoc a kľúčové dohody v Európe
Nórsko patrí spolu s ostatnými škandinávskymi a pobaltskými štátmi k pevným podporovateľom Ukrajiny. Kľúčové body pokračujúcej európskej pomoci zahŕňajú:
- vláda nórskeho premiéra s podporou všetkých parlamentných strán vypracovala pre Kyjev dlhodobý finančný plán, ktorý v rokoch 2023 až 2030 dosiahne približne 28 miliárd dolárov,
- tento balík robí z Nórska jednu z najštedrejších krajín pri podpore Ukrajiny v prepočte na jedného obyvateľa,
- Volodymyr Zelenskyj sa v utorok v Berlíne stretol aj s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom, s ktorým sa taktiež dohodli na plánoch spolupráce v oblasti obrany.
Dohoda o výrobe dronov s Nemeckom by sa pritom podľa Zelenského mohla stať jednou z vôbec najväčších svojho druhu v Európe.