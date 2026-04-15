Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa domnieva, že americkí sprostredkovatelia nemajú čas na Ukrajinu, lebo sú príliš zaneprázdnení vojnou s Iránom. Zelenskyj to uviedol v rozhovore pre nemeckú televíziu ZDF, píše TASR s odvolaním sa na správu agentúry AFP.
Americkí vyjednávači a nedostatok zbraní
Zelenskyj povedal, že americkí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, ktorí s Moskvou vedú rokovania o ukončení vojny, v súčasnosti „sústavne rokujú s Iránom“ a „nemajú čas na Ukrajinu“. Zároveň však varoval, že „ak Spojené štáty nebudú vyvíjať tlak na Vladimira Putina,“ Rusi sa podľa neho „prestanú báť“.
Ukrajinský prezident tiež poukázal na čoraz kritickejšiu situáciu s vojenskou pomocou:
- „Ak vojna potrvá dlhšie, Ukrajina bude mať menej zbraní,“ dodal k aktuálnemu vývoju na fronte.
- Na margo chýbajúcich systémov protivzdušnej obrany Patriot uviedol: „Máme ich teraz taký nedostatok, že situácia nemôže byť horšia.“
Vzťahy s USA, Nemeckom a cesta do Nórska
V súvislosti so vzťahom medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a Vladimirom Putinom uviedol, že Amerika vedie s Ruskom konštruktívnejšiu diplomaciu ako s Európanmi. „Pre európske krajiny je ťažké nájsť si svoje miesto v trojstranných rozhovoroch,“ objasnil. Aj keď sa konflikt priamo týka európskej bezpečnosti, Európa podľa Zelenského nemá dostatočne silnú pozíciu pri rozhodujúcich rokovaniach a zo strany Spojených štátov nevidí jasný signál na jej zapojenie.
V rozhovore pre ZDF však ukrajinský líder vyzdvihol Nemecko a jeho kancelára Friedricha Merza. „Nemecko je nepochybne hlavným strategickým partnerom v Európe,“ uviedol a dodal, že Berlín teraz pomáha Kyjevu viac ako Washington.
Po návšteve Nemecka ešte v utorok podvečer Zelenskyj odcestoval do Nórska. Podľa britskej stanice BBC má v Osle v pláne rokovania s premiérom Jonasom Gahrom Störem, schôdzku s korunným princom Haakonom a tamojšími poslancami parlamentu.