Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres v utorok vyzval na obnovenie „serióznych rokovaní“ v záujme ukončenia vojny na Blízkom východe. Ako zdôraznil, táto kríza „nemá vojenské riešenie“, informuje AFP.
Výzva na mier a zachovanie prímeria
António Guterres novinárom v sídle OSN v New Yorku povedal, že medzinárodnú slobodu plavby musia v Hormuzskom prielive rešpektovať „všetky strany“. Šéf medzinárodnej organizácie zopakoval svoj jasný postoj k riešeniu konfliktu: „Táto kríza nemá vojenské riešenie. Mierové dohody si vyžadujú vytrvalú angažovanosť a politickú vôľu. Musia sa obnoviť seriózne rokovania.“
Ako ďalej zdôraznil, aktuálne prímerie medzi Spojenými štátmi a Iránom „musí byť zachované“, čím narážal na dvojtýždňový pokoj zbraní z minulej stredy. V súvislosti s týmto konfliktom pripomenul niekoľko kľúčových skutočností:
- americká a iránska delegácia cez víkend rokovali v pakistanskom Islamabade, no dohodu zatiaľ nedosiahli,
- prezident USA Donald Trump pre denník New York Post naznačil pokračovanie dialógu,
- druhé kolo rokovaní by sa mohlo v Pakistane uskutočniť už „v priebehu nasledujúcich dvoch dní“.
Historické rozhovory Izraela a Libanonu
Generálny tajomník OSN zároveň privítal začiatok prvých priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom za uplynulé desaťročia. Tento dialóg, ktorý sa koná vo Washingtone, však naráža na odpor. Nesúhlasí s ním proiránske hnutie Hizballáh, ktoré aktívne bojuje proti izraelským silám v južnom Libanone.
„Nikto neočakáva, že tieto dnešné rozhovory vyriešia všetky problémy, ale myslím si, že bude veľmi dôležité, ak tieto rozhovory vytvoria podmienky na zmenu spôsobu, akým aktéri rozvíjali svoje aktivity,“ povedal Guterres a pridal aj nečakané hodnotenie situácie: „Je pravdou, že Hizballáh a Izrael si vždy navzájom pomáhali v destabilizovaní libanonskej vlády.“
Na záver Guterres vyzval na širšie diplomatické úsilie, „zdržanlivosť a zodpovednosť“, ako aj na rešpektovanie medzinárodného práva, ktoré bolo podľa neho po celom svete „pošliapané“. Generálny tajomník OSN zároveň varoval, že „bezprávie plodí chaos“, utrpenie a ničenie.