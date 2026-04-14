Ruské vedenie zvažuje revíziu svojho prístupu k sprísňovaniu internetových obmedzení, pretože sa obáva, že to má negatívny vplyv na popularitu ruského prezidenta Vladimira Putina. O možnom spomalení represií v krajine informovala agentúra Bloomberg.
Obavy z poklesu popularity a záchrana Telegramu
Tlak zo strany ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB) na prísnejšie kontroly internetových služieb a komunikácie podnietil viacerých vysokopostavených predstaviteľov k varovaniam. Tí upozorňujú na politické a ekonomické riziká spojené s takýmito zákazmi. Práve tieto obavy by mohli spomaliť represie a umožniť sieti Telegram pokračovať v prevádzke na území Ruska.
Zdroj ruskej edície ekonomického magazínu Forbes potvrdil, že blokáda služieb by sa mohla v blízkej dobe zmierniť. Podľa neho by tento krok mohol pomôcť uvoľniť napätie, ktoré sa v ruskej spoločnosti hromadí v dôsledku viacerých faktorov:
- zmeny v daňovom sektore,
- rastúce ceny tovarov a služieb,
- dôsledky západných sankcií.
Peskov obhajuje cenzúru, prieskumy ukazujú prepad
Hovorca ruského prezidenta Dmitrij Peskov na žiadosť agentúry Bloomberg o komentár nereagoval. Na brífingu pre novinárov však uviedol, že boj proti VPN a obmedzeniam internetu nie je minulosťou. „Bezpečnostné aspekty diktujú potrebu prijať určité opatrenia,“ povedal. Zároveň však prisľúbil obrat v budúcnosti: „Keď potreba týchto opatrení pominie, internetové služby budú plne obnovené a normalizované.“
Od polovice marca Telegram v krajine prakticky prestal fungovať bez využitia siete VPN. Podľa viacerých médií úrady pôvodne plánovali túto aplikáciu úplne zablokovať do 1. apríla. Podľa výskumného projektu OONI sa miera blokovania do 10. apríla vyšplhala až na približne 95 percent.
Zároveň však štátne Všeruské centrum pre výskum verejnej mienky (VCIOM) zaznamenalo v apríli pokles miery súhlasu s pôsobením Vladimira Putina na 67,8 percenta. Ide o vôbec najnižšie hodnotenie popularity šéfa Kremľa od začiatku vojny s Ukrajinou v roku 2022.