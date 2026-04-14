Hygienici varujú pred použitím mrazeného ovocia pri výrobe potravín a nápojov. Vo výrobku totiž zistili salmonelu.

Obchodný reťazec Auchan informuje o stiahnutí mrazených malín z trhu. Ako na svojom webe informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, vo výrobku zistili prítomnosť baktérií rodu Salmonella.

Informácie o výrobku

  • Názov: Maliny mrożone new one
  • Hmotnosť: 400 g
  • Čiarový kód: 5908238695751
  • Číslo šarže: 011/04/2509 2027 A 324/1
  • Minimálna trvanlivosť: 09.2027
  • Balené v Poľsku pre: FREPI sp. z o. o. sp. k., Varšava

V mrazených malinách zistili prítomnosť salmonely; Foto: uvzsr.sk

Podľa ÚVZ SR maliny nepredávali na území SR. Úrad napriek tomu vyzval spotrebiteľov, ktorí nakupujú v Poľsku, aby sa predmetnému výrobku vyhli.

„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne odporúča spotrebiteľom aj prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, a to najmä v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky s Poľskou republikou, nekupovať, nekonzumovať a nepoužívať výrobok z dotknutej šarže na výrobu potravín, vrátane nápojov a pokrmov.“

V prípade, že ste si maliny už kúpili a konzumovali ich, pri zdravotných ťažkostiach je potrebné vyhľadať lekára.

Salmonela a salmonelóza: Poznáte príznaky?

Konzumácia potravín infikovaných salmonelou vedie k vzniku salmonelózy. Ako informuje ÚVZ, ochorenie sa prejavuje v priebehu 6 hodín až 3 – 7 dní po skonzumovaní kontaminovanej potraviny.

Najčastejšie príznaky:

  • bolesť brucha,
  • horúčka,
  • hnačka,
  • dehydratácia,
  • nevoľnosť,
  • zvracanie.

Závažnejšiemu priebehu ochorenia sú vystavení najmä starší ľudia, malé deti a ľudia s oslabenou imunitou.

V prípade mierneho priebehu sa liečba zameriava najmä na zmierňovanie príznakov salmonelózy. Zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic v tejto súvislosti odporúča najmä priebežné dopĺňanie tekutín, v prípade potreby aj užitie liekov proti hnačke či antibiotík.

Z trhu sťahujú aj ďalšie potraviny

Na nevyhovujúce potraviny upozornili v uplynulých dňoch aj ďalšie obchodné reťazce. V prevádzke PPP Terno vo Veľkom Bieli napríklad zistili nevyhovujúcu hotovú indickú omáčku Bitter Chicken.

Na nedostatok v nej upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, podľa ktorej omáčka obsahuje látku asafoetida. Tá sa v rámci EÚ nemôže používať pri výrobe takýchto potravín.

„Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky „asafoetida“ v potravine,“ uviedla ŠVPS.

O stiahnutí výrobku z predaja informoval začiatkom apríla aj obchodný reťazec Billa. Ten upozornil na čalamádu v náleve značky Giana. Podľa predajcu sa v nej môže nachádzať cudzie teleso.

„Uvedený výrobok preventívne sťahujeme z predaja z dôvodu možného výskytu cudzieho telesa,“ uviedla Billa. Zákazníci, ktorí si čalamádu už kúpili, ju môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni.

Koncom marca stiahli z trhu aj kešu orechy značky Tesco Stores. Informoval o tom obchodný reťazec Tesco s tým, že orechy nevyhoveli senzorickým parametrom.

Podobne ako v prípade čalamády, aj orechy je možné vrátiť v ľubovoľnej predajni Tesco. Reťazec sľubuje vrátenie kúpnej sumy.

