Hygienici varujú pred použitím mrazeného ovocia pri výrobe potravín a nápojov. Vo výrobku totiž zistili salmonelu.
Obchodný reťazec Auchan informuje o stiahnutí mrazených malín z trhu. Ako na svojom webe informoval Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, vo výrobku zistili prítomnosť baktérií rodu Salmonella.
Informácie o výrobku
- Názov: Maliny mrożone new one
- Hmotnosť: 400 g
- Čiarový kód: 5908238695751
- Číslo šarže: 011/04/2509 2027 A 324/1
- Minimálna trvanlivosť: 09.2027
- Balené v Poľsku pre: FREPI sp. z o. o. sp. k., Varšava
V mrazených malinách zistili prítomnosť salmonely; Foto: uvzsr.sk
Podľa ÚVZ SR maliny nepredávali na území SR. Úrad napriek tomu vyzval spotrebiteľov, ktorí nakupujú v Poľsku, aby sa predmetnému výrobku vyhli.
„Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky dôrazne odporúča spotrebiteľom aj prevádzkovateľom potravinárskych podnikov, a to najmä v prihraničných oblastiach Slovenskej republiky s Poľskou republikou, nekupovať, nekonzumovať a nepoužívať výrobok z dotknutej šarže na výrobu potravín, vrátane nápojov a pokrmov.“
V prípade, že ste si maliny už kúpili a konzumovali ich, pri zdravotných ťažkostiach je potrebné vyhľadať lekára.
Salmonela a salmonelóza: Poznáte príznaky?
Konzumácia potravín infikovaných salmonelou vedie k vzniku salmonelózy. Ako informuje ÚVZ, ochorenie sa prejavuje v priebehu 6 hodín až 3 – 7 dní po skonzumovaní kontaminovanej potraviny.
Najčastejšie príznaky:
- bolesť brucha,
- horúčka,
- hnačka,
- dehydratácia,
- nevoľnosť,
- zvracanie.
Závažnejšiemu priebehu ochorenia sú vystavení najmä starší ľudia, malé deti a ľudia s oslabenou imunitou.
V prípade mierneho priebehu sa liečba zameriava najmä na zmierňovanie príznakov salmonelózy. Zdravotnícke zariadenie Mayo Clinic v tejto súvislosti odporúča najmä priebežné dopĺňanie tekutín, v prípade potreby aj užitie liekov proti hnačke či antibiotík.
Z trhu sťahujú aj ďalšie potraviny
Na nevyhovujúce potraviny upozornili v uplynulých dňoch aj ďalšie obchodné reťazce. V prevádzke PPP Terno vo Veľkom Bieli napríklad zistili nevyhovujúcu hotovú indickú omáčku Bitter Chicken.
Na nedostatok v nej upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, podľa ktorej omáčka obsahuje látku asafoetida. Tá sa v rámci EÚ nemôže používať pri výrobe takýchto potravín.
„Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky „asafoetida“ v potravine,“ uviedla ŠVPS.
O stiahnutí výrobku z predaja informoval začiatkom apríla aj obchodný reťazec Billa. Ten upozornil na čalamádu v náleve značky Giana. Podľa predajcu sa v nej môže nachádzať cudzie teleso.
„Uvedený výrobok preventívne sťahujeme z predaja z dôvodu možného výskytu cudzieho telesa,“ uviedla Billa. Zákazníci, ktorí si čalamádu už kúpili, ju môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni.
Koncom marca stiahli z trhu aj kešu orechy značky Tesco Stores. Informoval o tom obchodný reťazec Tesco s tým, že orechy nevyhoveli senzorickým parametrom.
Podobne ako v prípade čalamády, aj orechy je možné vrátiť v ľubovoľnej predajni Tesco. Reťazec sľubuje vrátenie kúpnej sumy.