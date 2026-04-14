Počet realitných transakcií v Dubaji podľa aktuálnych analýz medzinárodných analytikov z Goldman Sachs klesol medziročne o približne 37 % a medzimesačne o 49 %. V niektorých segmentoch trhu už ceny nehnuteľností klesajú o 12 až 15 % a analytici počítajú s pokračujúcim poklesom na úrovni približne 7 % ročne v najbližších rokoch. Pre slovenských investorov to podľa odborníka znamená dvojitý tlak – hodnota investície klesá a zároveň ju nie je možné jednoducho ukončiť.
Dubaj nie je e-shop, zmluvy sú okamžite záväzné
„Musím na rovinu povedať, že Dubaj nie je e-shop, kde môžete tovar vrátiť do dvoch týždňov bez udania dôvodu. Žiadna takáto zákonná lehota na rozmyslenie tu neexistuje,“ upozornil Miloslav Makovini zo spoločnosti Incorportas a člen správnej rady Slovak Business Council (SBC) v Dubaji.
Podpis kúpnej zmluvy v Dubaji je podľa neho okamžite právne záväzný, čo mnohí investori v období rastu podcenili. Ak sa rozhodnú z obchodu vycúvať, čelia prísnym pravidlám a následkom:
- ak si kúpu rozmyslia pre strach z aktuálnej situácie v regióne, právo to vníma ako osobné rozhodnutie a s istotou prídu o zloženú zálohu (štandardne okolo 10 %, čo predstavuje stratu v desiatkach tisíc eur),
- ani samotný pokles cien nie je dôvodom na odstúpenie – „Existuje jasný precedens, že ani 15-percentný prepad cien na trhu sa nepovažuje za vyššiu moc,“ podotkol Makovini.
Rozdiel medzi absolútnou nemožnosťou a výnimočnými okolnosťami
Dubajské právo síce pracuje s konceptom „vyššej moci“, no ten sa uplatňuje len výnimočne, ako je fyzické zničenie nehnuteľnosti alebo úplná nemožnosť realizovať obchod. V zmluvách (tzv. Form F) je preto podstatný rozdiel medzi absolútnou nemožnosťou plnenia a výnimočnými okolnosťami.
Kým prvá možnosť zmluvu ruší v podstate len pri fyzickom zničení majetku, tá druhá je pre investorov v roku 2026 kľúčová. „Ak konflikt urobí plnenie pre kupujúceho neúnosne zaťažujúcim, dubajský sudca má právomoc povinnosti vyvážiť – môže nariadiť zníženie kúpnej ceny alebo posunúť termín doplatku zvyšnej sumy tak, aby sa straty rozdelili medzi obe strany,“ dodal na záver Makovini.