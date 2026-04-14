Vyradenie dlhodobo nepoistených vozidiel z evidencie a automatické ukladanie pokút za nesplnenie povinnosti mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie (PZP) prinesie nový zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s nepoistenými vozidlami. Právnu normu poslanci Národnej rady (NR) SR v utorok definitívne schválili.
Vyčistenie evidencie a zníženie počtu áut bez PZP
Zákon vypracovalo Ministerstvo vnútra (MV) SR v spolupráci s Ministerstvom financií (MF) SR a Ministerstvom dopravy (MD) SR v nadväznosti na výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Odhaduje sa, že v súčasnosti je na Slovensku viac ako 600 000 nepoistených vozidiel, pričom viac ako 300 000 z nich sa aktívne používa v cestnej premávke. Zmeny sa dotknú troch predpisov – zákona o PZP, cestnej premávke a o prevádzke vozidiel.
Prvým krokom bude jednorazové hromadné trvalé vyradenie z evidencie tých vozidiel, ktoré nebudú mať uzatvorené PZP viac ako 24 mesiacov, keďže reálne už pravdepodobne neexistujú. Držitelia budú vopred upovedomení, rovnako sa bude postupovať aj voči dlhodobo dočasne vyradeným vozidlám. Poisťovne budú zároveň bez zbytočného odkladu zdieľať dáta so Slovenskou kanceláriou poisťovateľov. Novinkou bude aj kontrola PZP na staniciach technickej a emisnej kontroly (STK/EK), bez ktorého auto kontrolou jednoducho neprejde.
Objektívna zodpovednosť a automatické pokuty
Zavedenie takzvanej objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla umožní okresným úradom ukladať pokuty na základe automatizovanej kontroly. Sankčný mechanizmus je nastavený takto:
- pokuta sa bude pohybovať od 120 do 900 eur podľa hmotnosti vozidla,
- uložená bude v prípade, že vozidlo bude bez uzatvoreného PZP viac ako 30 dní,
- výška sa zníži o tretinu, ak ju držiteľ uhradí do 15 dní od doručenia rozkazu,
- za to isté vozidlo bude možné ukladať sankciu opakovane, a to každých 150 dní v dvojnásobnej výške.
Poslanci zároveň upravili termíny účinnosti zmien. Zasielanie výziev a hromadné vyradenie vozidiel bude účinné od 1. augusta 2026. Od 1. októbra 2026 sa naplno spustí objektívna zodpovednosť, zadržiavanie tabuliek a preverovanie na STK/EK. Neskôr, od 1. augusta 2027, bude možné vytvoriť si aj digitálne potvrdenie o PZP.