Opozičné Hnutie Slovensko na utorkovej tlačovej konferencii predstavilo sériu zistení, ktoré podľa jeho predstaviteľov poukazujú na systémové zneužívanie európskych peňazí určených na pomoc rómskym komunitám. Zástupcovia hnutia upozornili na podozrivé dotácie, konflikty záujmov, personálne prepojenia a mechanizmus provízií pri projektoch v rómskych osadách. Vyzývajú na odvolanie splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Alexandra Daška z funkcie. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) tvrdenia hnutia odmieta a označil ich za účelové dezinformácie.
Podozrivé dotácie a schéma provízií
Podľa Hnutia Slovensko je kľúčovým problémom systém tzv. nepriamych výdavkov v eurofondových projektoch. „Ide o približne päť percent z každej dotácie, ktoré sú určené na projektový manažment a administráciu. Tieto peniaze sú legálne, no problémom je, u koho končia. Pri veľkých projektoch ide o desaťtisíce eur,“ uviedli predstavitelia hnutia.
Poslanec Národnej rady SR Peter Pollák mladší (Slovensko - Za ľudí) upozornil na viaceré konkrétne prípady a schémy prepojení:
- Dotácia vo výške 750 000 eur pre občianske združenie Lavuta, ktoré vedie Daškova manželka. „Má ísť o projekt, ktorý má pomôcť 17 ľuďom nájsť si prácu. To znamená, približne 44 000 eur na jedného človeka. Navyše, projekt je nastavený tak, že peniaze nemusia byť vrátené ani v prípade, že sa nezamestná nikto,“ poznamenal.
- Odhalenie schémy vyberania provízií, kde osoba blízka splnomocnencovi inkasuje približne 5 % z financií projektov. Daško podľa poslanca predstaví obciam agentúru, ktorá následne získa zákazku na projektový manažment.
- Z 20 preskúmaných projektov našlo hnutie rovnaké prepojenia v siedmich. U organizácie Daškovho kamaráta takto skončilo takmer 120 000 eur.
Líder hnutia Igor Matovič označil situáciu za vážne zlyhanie a zneužitie verejnej funkcie. „Verím, že príslušné inštitúcie budú konať a ochránia verejný záujem,“ povedal a vyzval na konanie orgány činné v trestnom konaní, ako aj premiéra Roberta Fica (Smer-SD) na vyvodenie zodpovednosti.
Obrana úradu a štandardné postupy EÚ
ÚSVRK v reakcii pre TASR uviedol, že tvrdenia o údajnom protežovaní poradenských agentúr a manipuláciách s poplatkami sú v priamom rozpore so základnými platnými pravidlami čerpania európskych fondov. „Tvrdenie o päťpercentných odmenách a výbere agentúr, ako aj tvrdenie o päťpercentnej odmene za implementáciu sú nepravdivé,“ podotkol úrad. Odmena za riadenie projektu je podľa neho štandardnou, automatickou a plne legitímnou súčasťou každého európskeho projektu.
Nepravdivé je podľa úradu aj tvrdenie o monopole. „ÚSVRK prerozdeľuje obciam a mestám finančné prostriedky v objeme približne 430 miliónov eur. Agentúra, o ktorej sa hovorilo, aktuálne implementuje sedem projektov v celkovej hodnote približne 2,5 milióna eur. Podiel projektov spravovaných touto agentúrou predstavuje 0,5 percenta,“ podotkol na záver úrad s tým, že výber dodávateľov týchto služieb je výlučne na rozhodnutí samotných obcí a ÚSVRK do procesu nijako nezasahuje.