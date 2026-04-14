Obchodný reťazec Tesco Stores SR, a. s. informuje o cukre, v ktorom našli nepovolenú látku.
Ako reťazec uviedol na svojom webe, trstinový cukor značky Demerara obsahuje nepovolené farbivo. Reťazec ho v dôsledku toho stiahol z trhu.
Informácie o výrobku
- Názov výrobku: TS DEMERARA CUKOR trstinový nerafinovaný 500g
- EAN: 5051007129084
- Dátum minimálnej trvanlivosti/šarža: 02/2023 (28.2.2030), L260412V609
- Krajina pôvodu: Guatemala
- Distribútor: TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava
Výrobok vráťte na informáciách
Podľa obchodného reťazca Tesco trstinový cukor nevyhovel požadovaným parametrom pre prítomnosť farbiva E150d. Výrobok z tohto dôvodu sťahujú z trhu.
Nariadenie EÚ č. 1169/2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom pritom informuje, že potraviny sa nesmú označovať spôsobom, ktorý by zavádzal spotrebiteľa o ich povahe alebo kvalite. V prípade trstinového cukru sa počíta s tým, že ide o jednozložkovú potravinu, čo teda vylučuje použitie farbív. Z tohto dôvodu sa látka E150d v rámci EÚ považuje pri trstinovom cukre za nepovolenú.
Zákazníci, ktorí si cukor už kúpili, ho môžu vrátiť na informáciách v ľubovoľnej predajni Tesco.
„Ak ste si tento výrobok zakúpili v našej obchodnej sieti v ktorejkoľvek z našich prevádzok, môžete ho vrátiť na informáciách alebo na centre služieb zákazníkom, bude Vám vrátená hodnota výrobku.“
Reťazec sa zákazníkom ospravedlnil za vzniknuté komplikácie. „Zákazníkom sa ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie,“ dodal.
Z trhu sťahujú aj ďalšie potraviny
Na nevyhovujúce potraviny upozornili v uplynulých dňoch aj ďalšie obchodné reťazce. V prevádzke PPP Terno vo Veľkom Bieli napríklad zistili nevyhovujúcu hotovú indickú omáčku Bitter Chicken.
Na nedostatok v nej upozornila Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, podľa ktorej omáčka obsahuje látku asafoetida. Tá sa v rámci EÚ nemôže používať pri výrobe takýchto potravín.
„Predajca komunikoval s dodávateľom o zistených skutočnostiach – použití látky „asafoetida“ v potravine,“ uviedla ŠVPS.
O stiahnutí výrobku z predaja informoval začiatkom apríla aj obchodný reťazec Billa. Ten upozornil na čalamádu v náleve značky Giana. Podľa predajcu sa v nej môže nachádzať cudzie teleso.
„Uvedený výrobok preventívne sťahujeme z predaja z dôvodu možného výskytu cudzieho telesa,“ uviedla Billa. Zákazníci, ktorí si čalamádu už kúpili, ju môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni.
Koncom marca stiahli z trhu aj kešu orechy značky Tesco Stores. Informoval o tom obchodný reťazec Tesco s tým, že orechy nevyhoveli senzorickým parametrom.
Podobne ako v prípade čalamády, aj orechy je možné vrátiť v ľubovoľnej predajni Tesco. Reťazec sľubuje vrátenie kúpnej sumy.