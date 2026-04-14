Opozičná SaS kritizuje koalíciu za to, že namiesto riešenia problémov ľudí zneužíva parlament na vlastné politické ciele a obhajobu svojich nominantov. Pripomenul to na tlačovej konferencii predseda SaS Branislav Gröhling.
Odtrhnutie od reality a útok na súdnu moc
Program aktuálnej schôdze podľa Branislava Gröhlinga ukazuje úplné odtrhnutie od reality. „Namiesto riešení vidíme návrhy ako predĺženie mandátu starostov a primátorov zo štyroch na päť rokov. Ako to pomôže Slovensku? Ako to pomôže ľuďom? Toto je pohľad vládnej koalície na riešenie problémov ľudí,“ povedal predseda strany.
Mária Kolíková (SaS) zároveň kritizovala premiéra Roberta Fica (Smer-SD) za jeho vyjadrenia o bývalom špeciálnom prokurátorovi Dušanovi K. a jeho nevine. Exministerka spravodlivosti v tejto súvislosti sformulovala rázne postoje a výzvy:
- „Premiér nemá obhajovať trestne stíhané osoby,“ vyhlásila a zároveň vyzvala Súdnu radu SR, aby sa situáciou zaoberala,
- „Vyjadrenia premiéra sú útokom na nezávislú súdnu moc. Sudcovia sa po takýchto výrokoch nemôžu cítiť bezpečne.“
Ekonomické zlyhania a výzva na zmrazenie platov
Poslanec Marián Viskupič (SaS) poukázal na ekonomické zlyhania vlády a dodal, že existujú funkčné riešenia. „Vidíme príklady zo zahraničia – napríklad v Nemecku znížili energetické dane, aby zmiernili dosahy cien palív. Pomáha to ľuďom aj firmám. Vyzývame vládu, aby prestala ignorovať realitu a prijala konkrétne opatrenia,“ dodal na tlačovej konferencii.
Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) na záver vyzvala vládu, aby zmrazila platy ministrom, ako to pôvodne sľubovala strana Hlas-SD.