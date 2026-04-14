Americký prezident Donald Trump v telefonickom rozhovore pre taliansky denník Corriere della Sera v utorok vyhlásil, že je tamojšou premiérkou Giorgiou Meloniovou „šokovaný“ a že sa doteraz mylne domnieval, že má odvahu potrebnú na pomoc Spojeným štátom v ich vojne proti Iránu.
Sklamanie a ostrá kritika z Bieleho domu
Šéf Bieleho domu v rozhovore neskrýval svoje rozhorčenie nad aktuálnym postojom Talianska. „Giorgia Meloniová nám nechce pomôcť vo vojne, som šokovaný,“ povedal talianskemu denníku Donald Trump a smerom k premiérke adresoval sériu výčitiek a rečníckych otázok:
- „Páči sa ľuďom, že váš prezident nerobí nič pre to, aby získal ropu?“
- „Páči sa jej to? Neviem si to predstaviť. Som z nej šokovaný.“
- „Myslel som si, že má odvahu, ale mýlil som sa.“
Trump tiež podotkol, že sa s Giorgiou Meloniovou „už dlho nerozprával“. Dôvodom je podľa neho fakt, že im nechce pomôcť s NATO ani so zbavením sa jadrových zbraní. Jeho zmena názoru je radikálna, keďže ešte pred mesiacom ju pre Corriere della Sera opísal ako priateľku a skvelú líderku. „Už nie je tou istou osobou a Taliansko už nikdy nebude tou istou krajinou,“ vyhlásil v utorok prezident USA.
Meloniová bráni pápeža a odmieta politický diktát
Talianska premiérka medzitým v utorok vyjadrila podporu pápežovi Levovi XIV. po tom, čo ho Trump pred pár dňami ostro kritizoval. „Vyjadrujem solidaritu s pápežom Levom a úprimne povedané, ani ja by som sa necítila veľmi príjemne v spoločnosti, kde náboženskí lídri robia to, čo im politickí lídri povedia,“ uviedla počas tlačovej konferencie vo Verone.
Prezident USA totiž v nedeľu na sociálnych sieťach kritizoval Leva XIV. a vyhlásil, že prvý americký pápež je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe.