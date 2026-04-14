Koaličná SNS aktuálne nebude prijímať do strany členov vlády. Chce prehlbovať spoluprácu jednotlivých nominantov a členskej základne SNS.
Strana skonštatovala, že po zlej skúsenosti po odchode súčasného ministra cestovného ruchu a športu Rudolfa Huliaka (nezávislý) bude opatrnejšia pri prijímaní členov. Rozhodlo o tom predsedníctvo strany. TASR o tom v utorok informovala riaditeľka kancelárie predsedu SNS Zuzana Škopcová.
„Predsedníctvo SNS konštatuje, že za uplynulé tri roky sa nepodarilo prehĺbiť vzťah medzi členskou základňou a nominantmi SNS. Úlohou do parlamentných volieb je zlepšiť koordináciu politických výstupov a rozhodovania ministrov tak, aby vzniklo vzájomne zvýhodnené prepojenie, ktoré pomôže pozdvihnúť značku SNS a zabezpečí možnosť nezávislým kandidátom kandidovať v najbližších parlamentných voľbách spoločne s členskou základňou SNS,“ uviedla Škopcová.
Predsedníctvo strany zároveň vyhlásilo, že má záujem o posilnenie členskej základne. Dôležité však je, aby bol vzťah jednotlivých nominantov a strany vzájomne prospešný.
Taraba s vyhlásením súhlasil
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) so znením vyjadrenia predsedníctva SNS o tom, že strana nebude prijímať nových členov spomedzi členov vládneho kabinetu, súhlasil. Rozhodnutie a vyjadrenie SNS k téme bolo konsenzuálne. V parlamente to pre médiá vyhlásil predseda poslaneckého klubu SNS Roman Michelko.
„Vyplynulo to z diskusie a nemáme čo k tomu v podstate dodať. Ak by náhodou pán Taraba dal nejaké iné vyhlásenie, asi budeme na neho reagovať,“ vyhlásil Michelko a dodal, že výsledné znenie zverejneného vyjadrenia SNS bolo Tarabom odobrené.
Michelko sa zároveň nechcel bližšie vyjadrovať k tomu, prečo SNS Tarabovi dôveruje ako svojmu nominantovi na envirorezorte, no neprijme ho do svojich radov. Neodpovedal ani na otázku, či má obavy z rozbitia strany po prípadnom prijatí Tarabu za člena.
Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) v diskusnej relácii TA3 V politike v marci uviedol, že štandardným spôsobom podal prihlášku do SNS a čaká na rozhodnutie. Zdôraznil, že cíti podporu členskej základne, no postoj predsedu SNS Andreja Danka mu napovedá, že sa členom SNS nestane. Zdôraznil, že je voči SNS ako nominant strany maximálne lojálny. Odmietol zároveň špekulácie o možnom spojení s inými stranami.