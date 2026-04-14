Ropovod Družba, ktorým sa ruská ropa dopravuje do Maďarska, bude opäť v prevádzke do konca apríla, vyhlásil v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Pokiaľ ide o ropovod, ako sme sľúbili, do konca apríla bude opravený. Nie úplne, ale dostatočne na to, aby fungoval,“ povedal Zelenskyj v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom. „Pevne veríme, že to bude v súlade s ďalšími záväzkami krajín EÚ, predovšetkým Maďarska, ktoré blokovali niektoré pre nás dôležité rozhodnutia,“ dodal ukrajinský prezident s tým, že je pripravený stretnúť sa s víťazom parlamentných volieb v Maďarsku Péterom Magyarom.
Ruská ropa neprúdi prostredníctvom ropovodu Družba do ropných rafinérií v Maďarsku a na Slovensku od 27. januára. Vláda Viktora Orbána v Maďarsku trvá na tom, že ropovod je funkčný a že Ukrajina odmieta obnoviť tranzit ropy čisto z politických dôvodov. Budapešť v rámci EÚ vetovala pôžičku vo výške 90 miliárd eur pre Ukrajinu a varovala, že zablokuje akékoľvek rozhodnutia Bruselu, ktoré by boli prospešné pre Ukrajinu. V tejto súvislosti Maďarsko odmietlo podpísať 20. balík protiruských sankcií EÚ.
Vo voľbách v Maďarsku v nedeľu (12. 4.) presvedčivo zvíťazila opozičná strana Tisza. Jej líder Péter Magyar vyhlásil, že bude pracovať na obnovení plnohodnotného členstva Maďarska v EÚ a NATO.