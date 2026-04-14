Opozičné KDH nepodporí ani v druhom čítaní návrh na predĺženie volebného obdobia samospráv na päť rokov.
Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil jeho predseda Milan Majerský. Povedal, že to vylučuje. Hovorí, že ide len o najmenšiu zmenu pre lepšie fungovanie regiónov. Očakával by skôr zásadnú reformu, napríklad decentralizáciu či presunutie eurofondov na regióny.
Podľa Majerského sa pri návrhu predĺžiť volebné obdobie obciam, mestám a samosprávnym krajom „zle zapol prvý gombík“.
„Idú vykonať iba tú najmenšiu možnú zmenu, predĺžiť obdobie. Veď keby urobili jednu zásadnú reformu v rámci decentralizácie, aby posunuli kompetencie na regióny, posunuli eurofondy na regióny, skrátili lehoty verejných obstarávaní, aby skrátili lehoty kontrol na ministerstve regionálneho rozvoja, tak vtedy starosta, primátor, župan stihne aj za štyri roky všetky projekty dotiahnuť,“ skonštatoval šéf KDH. Upozornil, že hlavným dôvodom na predĺženie bolo, aby sa stihli ukončiť projekty. To však označil za nezmysel.
Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) kritizuje KDH, že nepodporí tento návrh, keďže sa považuje za regionálnu stranu. Ide o iniciatívu Hlasu-SD a v druhom čítaní na ňu potrebuje aspoň 90 hlasov, keďže ide o ústavnú zmenu.
Kresťanskí demokrati nepodporia ani návrh koaličnej SNS, ktorý obsahuje aj predĺženie volebného obdobia pre parlament na päť rokov. Považuje to za populistické riešenie. KDH odmieta i zrušenie voľby poštou. Nie je to podľa Majerského spravodlivé ani dobré. Podpredseda KDH Viliam Karas dodal, že neexistuje žiadny nález Ústavného súdu SR, ktorý by spochybnil hlasovanie poštou v parlamentných voľbách zo zahraničia.
Majerský zároveň kritizoval vládu, že namiesto riešenia existenčných problémov ľudí a témy zamestnanosti ide meniť volebné pravidlá, aby si posilnila svoje pozície. Na programe schôdze má KDH podľa neho viacero ekonomicko-sociálnych opatrení vrátane návrhu, podľa ktorého by sa brigádnikom študentom i dôchodcom posunuli hranice na platbu odvodov, aby im ostalo viac peňazí. Spomenul tiež návrh na obmedzenie hazardu, ktorý by mal byť viac zdanený.