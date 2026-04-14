Skupina poslancov Národnej rady (NR) SR za opozičnú stranu Progresívne Slovensko (PS) predložila návrh zákona, ktorým chcú zaviesť nový príspevok na úhradu nákladov na bývanie.
Cieľom je adresnejšie pomôcť domácnostiam ohrozeným rastúcimi cenami bývania a energií. Nový príspevok má kompenzovať náklady na bývanie presahujúce 30 % príjmu domácnosti, pričom jeho výška by bola limitovaná.
Návrh podľa poslancov PS reaguje na zhoršujúcu sa sociálno-ekonomickú situáciu. Na Slovensku podľa údajov za rok 2024 žije na hranici alebo pod hranicou chudoby takmer milión ľudí, čo predstavuje viac ako 18 % populácie. Navrhovaná dávka má byť dostupná širšiemu okruhu ľudí než súčasný príspevok na bývanie viazaný na hmotnú núdzu. Podľa predkladateľov dnes až približne 90 % ľudí ohrozených chudobou na túto pomoc nedosiahne.
Návrh zároveň zavádza definíciu energetickej chudoby, teda situácie, keď domácnosť nemá dostatok prostriedkov na úhradu výdavkov za energie. Slovensko patrí podľa predkladateľov medzi krajiny EÚ s najvyšším podielom výdavkov na energie vzhľadom na príjmy. Nový príspevok by mohol pokryť náklady na bývanie presahujúce 30 % príjmu domácnosti. Pomoc by sa mala týkať nielen nízkopríjmových domácností, ale aj nižšej strednej triedy.
Opatrenie by podľa odhadov mohlo pomôcť viac ako pol miliónu ľudí, z toho vyše 300.000 žijúcich pod hranicou rizika chudoby. Zavedenie dávky by podľa PS malo zároveň mierne znížiť mieru chudoby.
Predkladatelia argumentujú, že adresná pomoc je efektívnejšia než plošné dotovanie cien energií, ktoré podľa nich zaťažuje verejné financie a nepomáha cielene najzraniteľnejším skupinám.
Inšpiráciou pre predkladaný návrh sú podľa PS právne úpravy v iných krajinách Európskej únie ako Česko či Poľsko. Návrh by mal doplniť existujúce formy podpory, nie ich nahradiť. Zároveň by mal motivovať domácnosti k šetreniu energií a nahradiť plošné dotácie adresnejšou pomocou.