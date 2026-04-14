Polícia bude v stredu (15. 4.) na celom Slovensku merať rýchlosť.
Avizuje akciu s názvom Speed Marathon. Ide o súčasť medzinárodnej dopravnobezpečnostnej akcie, ktorú organizuje združenie Roadpol. TASR o tom informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
„Počas tohto dňa bude na celom území Slovenskej republiky prebiehať nepretržité meranie rýchlosti v čase od 00.00 h do 24.00 h,“ uviedol hovorca. Podotkol, že zapojené budú dopravné hliadky Policajného zboru, ktoré budú vykonávať kontroly na viacerých miestach vrátane úsekov s častým výskytom dopravných nehôd či porušovania pravidiel cestnej premávky.
Cieľom medzinárodnej iniciatívy je zvýšiť bezpečnosť na cestách, znížiť nehodovosť a upozorniť vodičov na riziká spojené s prekračovaním rýchlosti, ktoré patrí medzi najčastejšie príčiny dopravných nehôd s tragickými následkami.
Polícia v tejto súvislosti vyzýva všetkých vodičov, aby dodržiavali pravidlá cestnej premávky, prispôsobili rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, stavu vozovky a poveternostným podmienkam. Zdôraznila tiež, že bezpečná jazda by mala byť samozrejmosťou nielen počas kontrolných akcií, ale každý deň.