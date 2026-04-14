Irán v pondelok v liste generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi odsúdil americkú blokádu svojich prístavov a označil ju za „závažné porušenie“ svojej suverenity. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a DPA.
„Zavedenie námornej blokády predstavuje závažné porušenie suverenity a územnej celistvosti Iránskej islamskej republiky,“ napísal v liste stály predstaviteľ Iránu pri OSN Amír Saíd Iravání. „Nezákonná“ blokáda tiež podľa neho predstavuje „vážne porušenie základných zásad medzinárodného morského práva“.
Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) v nedeľu po zlyhaní mierových rokovaní v pakistanskom Islamabade oznámilo, že od pondelka spustí blokádu všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive. Podľa jeho vyjadrenia budú môcť prejsť cez kľúčový Hormuzský prieliv len lode, ktoré neplávajú do alebo z Iránu.
Guterres v pondelok vyzval všetky strany, aby rešpektovali slobodu plavby cez Hormuzský prieliv. Lodná doprava cez túto kľúčovú vodnú trasu, ktorou pred vojnou prechádzalo približne 20 percent svetových dodávok ropy, bola do veľkej miery Iránom od začiatku konfliktu zastavená.
Podľa Iraváního blokáda „predstavuje vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť a zjavne zvyšuje riziko eskalácie v už aj tak veľmi nestabilnom regióne“. V osobitnom liste tiež opätovne vyzval blízkovýchodné krajiny s americkými vojenskými základňami, aby „zastavili svoje medzinárodne protiprávne činy“.
Iránsky prezident Masúd Pezeškiján v pondelok počas telefonátu s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom obvinil Spojené štáty z „nedostatku politickej vôle“. „Napriek expertnému porozumeniu dosiahnutému medzi stranami prehnanosť a nedostatok politickej vôle vysokých predstaviteľov USA zabránili finalizácii dohody,“ uviedol.