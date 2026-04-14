Predseda vlády SR Robert Fico spoločne s delegáciou ministrov a podnikateľov v utorok v ranných hodinách opustil Hanoj a ukončil tak svoju trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu.
Uctenie pamiatky a stretnutia s lídrami
Premiér si počas svojej návštevy Hanoja uctil pamiatku komunistického lídra Ho Či Mina v jeho mauzóleu a položil veniec k Pamätníku národných hrdinov a mučeníkov. Následne sa stretol s najvyššími predstaviteľmi štátu, vrátane vietnamského prezidenta To Lama a novozvoleného premiéra Le Minh Hunga.
Početná vládna delegácia
Predsedu vlády na zahraničnej ceste vo Vietname sprevádzali viacerí členovia kabinetu:
- minister obrany Robert Kaliňák,
- ministerka hospodárstva Denisa Saková,
- minister zahraničných vecí Juraj Blanár,
- šéf rezortu financií Ladislav Kamenický,
- minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč,
- šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová.
Slovenská republika a Vietnam počas návštevy vládnej delegácie uzavreli dokopy šesť dohôd a memoránd o spolupráci medzi ministerstvami a agentúrami oboch krajín, čím sa oficiálny program v Hanoji definitívne zavŕšil.