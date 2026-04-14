Spojené štáty počas víkendových rokovaní v pakistanskom Islamabade požiadali Irán, aby na 20 rokov prestal s obohacovaním uránu. Informáciu priniesol spravodajský web Axios a denník Wall Street Journal (WSJ) s odvolaním sa na svoje zdroje.
Zmiernenie amerického postoja a iránske protinávrhy
Podľa amerických médií predstavuje najnovšia požiadavka zmiernenie pôvodného prístupu USA. Kým prezident Donald Trump dosiaľ trval na zastavení obohacovania uránu Iránom bez akéhokoľvek časového ohraničenia, aktuálne rokovania priniesli odlišné predstavy oboch strán:
- americká delegácia požaduje zastavenie obohacovania uránu na 20 rokov,
- Teherán túto požiadavku údajne kontroval kratším obdobím – podľa webu Axios šlo o „jednociferné číslo“ a podľa denníka WSJ iba o „pár rokov“,
- iránski predstavitelia zároveň odmietli americkú požiadavku úplne sa vzdať svojich zásob vysoko obohateného uránu, ktoré zrejme skladujú hlboko pod jadrovými zariadeniami.
Koniec bez dohody a jasné varovanie
Víkendové rokovania medzi USA a Iránom sa napokon skončili bez dosiahnutia dohody. Donald Trump uviedol, že hlavným sporným bodom zostáva americká požiadavka, aby Teherán nikdy nezískal jadrovú zbraň. „Ak nebudú súhlasiť, dohoda nebude,“ odkázal rázne šéf Bieleho domu.