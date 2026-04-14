Jeden z dvoch 17-ročných Slovákov, ktorých minulú nedeľu zrazil regionálny vlak v meste Schladming v strednom Rakúsku, podľahol zraneniam v nemocnici v meste Klagenfurt am Wörthersee. Informovala o tom v pondelok večer rakúska polícia.
Výpoveď preživšieho a okolnosti tragédie
Rakúska polícia už minulý týždeň po incidente uviedla, že jeden z mladíkov utrpel život ohrozujúce poranenie hlavy a záchranári ho museli vrtuľníkom previezť do nemocnice v meste Klagenfurt am Wörthersee. Druhý chlapec nehodu prežil, bol pri vedomí, no utrpel zlomeninu ramena.
Podľa slov preživšieho tínedžera sa mladíci rozhodli kráčať priamo po koľajniciach pre viaceré nešťastné okolnosti:
- cudziu oblasť vôbec nepoznali,
- v čase nehody im nefungovali mobilné telefóny,
- „prichádzajúci vlak nevideli ani nepočuli.“
Náraz v skorých ranných hodinách
K tragickému incidentu došlo v skorých ranných hodinách, zrejme okolo 6.30 h SELČ, keď sa chlapci vracali do svojho hotela. Prichádzajúci regionálny vlak do nich, žiaľ, narazil zozadu.