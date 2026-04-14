Líder strany Tisza Péter Magyar v pondelok vyhlásil, že Maďarsko už nebude poskytovať ochranu osobám hľadaným v iných krajinách. Jeho vyjadrenie by sa mohlo týkať viacerých zahraničných politikov, ktorým poskytla ochranu vláda Viktora Orbána, informovala agentúra AFP.
Koniec bezpečného útočiska a hľadaní politici
„Maďarsko už nebude bezpečným útočiskom pre medzinárodne hľadaných zločincov,“ vyhlásil Péter Magyar na tlačovej konferencii, ktorá sa v Budapešti konala deň po víťazstve jeho strany Tisza v nedeľňajších parlamentných voľbách.
Budúci premiér pritom menovite spomenul bývalého severomacedónskeho premiéra Nikolu Gruevského, ktorý žije v Maďarsku od roku 2018 napriek tomu, že bol vo svojej vlasti odsúdený za korupciu. Ochranu by mali stratiť aj dvaja poľskí politici, ktorí po úteku z Poľska našli útočisko na maďarskom území:
- Zbigniew Ziobro: Bývalý minister spravodlivosti a generálny prokurátor v predchádzajúcej vláde vedenej konzervatívnou stranou Právo a spravodlivosť (PiS). Čelí 26 obvineniam súvisiacim so zneužitím právomocí, údajnou spreneverou desiatok miliónov eur z verejných zdrojov a presmerovaním financií určených pre obete na nákup špionážneho softvéru na sledovanie politických oponentov.
- Marcin Romanowski: Jeden zo Ziobrových námestníkov, voči ktorému je vznesených 11 obvinení. Je hľadaný aj pre podozrenie z členstva v organizovanej zločineckej skupine, ktorej vedenie vyšetrovatelia pripisujú práve Ziobrovi.
Na oboch poľských politikov boli vydané európske zatykače, ktoré však v súčasnosti nie je možné vykonať vzhľadom na ich azylový status. Péter Magyar v pondelok rázne uviedol, že ak sa títo dvaja politici stále nachádzajú v Maďarsku, budú okamžite vydaní do Poľska.
Obnova vzťahov s Poľskom a oživenie V4
Líder strany Tisza zároveň oznámil, že Budapešť sa bude usilovať o rýchlu obnovu vzťahov s Varšavou po rozkole, ku ktorému došlo za vlády Viktora Orbána. Dodal, že začiatkom mája plánuje navštíviť poľské hlavné mesto, čo bude jeho prvá zahraničná cesta vo funkcii premiéra.
Budúci premiér sa vyjadril aj za obnovenie spolupráce Vyšehradskej skupiny (V4), združujúcej Maďarsko, Poľsko, Slovensko a Česko. Premiérsky summit V4 sa naposledy konal vo februári 2024, pričom ďalšie stretnutia sa neuskutočnili pre napäté vzťahy v súvislosti s vojnou na Ukrajine a Orbánove priateľské väzby s Ruskom.