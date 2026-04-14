Americký viceprezident J. D. Vance v pondelok v rozhovore pre televíziu Fox News uviedol, že je „smutný“ z prehry Viktora Orbána v maďarských parlamentných voľbách, no Spojené štáty budú s novým premiérom určite „veľmi dobre“ spolupracovať. Vyjadril sa tiež k rokovaniam s iránskymi predstaviteľmi v pakistanskom Islamabade a sporu prezidenta Donalda Trumpa s pápežom Levom XIV.
Smútok za Orbánom a nová realita
„Som smutný, že prehral. Som si istý, že s ďalším maďarským premiérom budeme veľmi dobre spolupracovať,“ konštatoval J. D. Vance. Viceprezident sa pritom len minulý týždeň stretol s Orbánom v Budapešti, kde podporil jeho kandidatúru a uviedol, že si je istý jeho úspechom. Víťazom nedeľňajších volieb sa však nakoniec stala opozičná strana Tisza Pétera Magyara, ktorá získala v parlamente ústavnú väčšinu.
Pokrok v Islamabade a iránsky urán
Spojené štáty podľa Vancea dosiahli počas víkendových rokovaní s Iránom v pakistanskom Islamabade veľký pokrok. Pri otázke, či budú nasledovať ďalšie stretnutia, viceprezident uviedol, že to je na úsudku Teheránu. Washington má však ohľadom jadrového programu jasné požiadavky:
- „Jedna vec je, keď Iránci povedia, že nebudú mať jadrové zbrane. Druhá vec je, keď my zavedieme mechanizmus, ktorý zabezpečí, aby sa to nestalo.“
- „Súčasťou toho je, samozrejme, zabezpečiť, aby nemali schopnosť obohacovať urán,“ uzavrel Vance podmienky americkej strany.
Odkaz do Vatikánu v spore s pápežom
Viceprezident sa v rozhovore pre Fox News vyjadril aj k sporu medzi Donaldom Trumpom a pápežom Levom XIV. „Určite si myslím, že v niektorých prípadoch by bolo pre Vatikán najlepšie držať sa otázok morálky a nechať prezidenta Spojených štátov diktovať americkú verejnú politiku,“ uviedol.
Donald Trump v noci na pondelok v príspevku na sociálnej sieti pápežovi vyčítal, že je priveľmi „liberálny“ a „nerobí si dobre svoju prácu“. Došlo k tomu po tom, čo najvyšší predstaviteľ katolíckej cirkvi v sobotu vyzval na mier na Blízkom východe. Lev XIV. americkému prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že z jeho vlády nemá strach.