Maďarský prezident Tamás Sulyok v pondelok reagoval na výzvu predsedu strany Tisza Pétera Magyara, aby odstúpil zo svojej funkcie. Uviedol to server hvg.hu, podľa ktorého odpoveď hlavy štátu naznačuje, že to neplánuje urobiť.
Vyjadrenie prezidentskej kancelárie a požiadavky opozície
„Právne postavenie prezidenta republiky a podmienky výkonu funkcie sú jasne upravené v Ústave,“ píše sa vo vyhlásení kancelárie hlavy štátu. Inštitúcia však priamo neodpovedala na otázku, či Tamás Sulyok zo svojej funkcie skutočne odstúpi.
Péter Magyar ako líder strany Tisza, ktorá vo voľbách získala dvojtretinovú väčšinu v zákonodarnom zbore, vo svojom nedeľnom prejave vyzval prezidenta na splnenie troch kľúčových krokov:
- čo najskôr zvolať ustanovujúcu schôdzu parlamentu,
- poveriť ho zostavením novej vlády,
- následne odstúpiť z prezidentského úradu.
Kritika obsadených inštitúcií a prepojenia na Fidesz
Predseda Tiszy tvrdí, že hlava štátu nie je nezávislým aktérom v maďarskom verejnom právnom systéme, ale „produktom mocenského aparátu Fideszu, ktorý sa podľa toho vo svojom úrade aj správal“.
Péter Magyar na záver dodal, že vládny Fidesz v posledných rokoch obsadil kľúčové inštitúcie, od ústavného, cez najvyšší súd až po prokuratúru. Podľa neho do tejto kategórie patrí aj samotná pozícia prezidenta republiky.