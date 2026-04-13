Talianska premiérka Giorgia Meloniová v pondelok označila za neprijateľné vyjadrenia, ktoré americký prezident Donald Trump adresoval pápežovi Levovi XIV. Šéf Bieleho domu kritizoval pápeža po tom, čo vyzval na mier na Blízkom východe, kde v súčasnosti platí pokoj zbraní vo vojne medzi USA a Iránom. Trump tiež v pondelok vyhlásil, že sa „veľmi slabému“ pápežovi neospravedlní, pretože podľa neho nie je za čo.
Výčitky šéfa Bieleho domu a reakcia Meloniovej
Republikánsky prezident v príspevku, ktorý v noci zverejnil na svojej sieti Truth Social, pápežovi vyčítal viacero vecí. Neskôr svoje postoje obhajoval aj pred novinármi s tým, že pápež je podľa neho:
- údajne priveľmi liberálny a „nerobí si dobre svoju prácu“,
- „slabý v otázkach kriminality“,
- „katastrofálny“ v zahraničnej politike.
Odkazoval tým na pápežove výzvy na rokovania v súvislosti s vojnovým konfliktom USA a Izraela s Iránom. Talianska premiérka Giorgia Meloniová, ktorá má inak s Trumpom blízky vzťah, vo svojom vyhlásení uviedla: „Slová prezidenta Trumpa o Svätom otcovi považujem za neprijateľné. Pápež je hlava katolíckej cirkvi a je správne a prirodzené, že vyzýva na mier a odsudzuje všetky formy vojny.“
Iránsky prezident a kontroverzný AI obrázok
Vyjadrenia prezidenta USA pobúrili podľa AFP mnohých talianskych politikov, zatiaľ čo katolícki biskupi v USA a Taliansku sa Leva XIV. rýchlo zastali. Trump však pred novinármi v Bielom dome odmietol krok späť: „Nie je za čo sa ospravedlňovať. On sa mýli.“
Pápeža sa verejne zastal aj iránsky prezident Masúd Pezeškiján. Vo vyhlásení na sieti X uviedol, že „v mene veľkého iránskeho národa odsudzuje urážku Jeho Svätosti“, pričom dodal, že „znesvätenie Ježiša, proroka mieru a bratstva, nie je prijateľné pre žiadneho slobodného človeka“.
Donald Trump v noci bez komentára zverejnil aj obrázok, ktorý zrejme vytvorila umelá inteligencia (AI) a ktorý ho zobrazuje ako postavu podobnú Ježišovi Kristovi. Prezident je na ňom oblečený v bielom rúchu s červeným plášťom, z jeho rúk vyžaruje jasné svetlo a pravou rukou sa dotýka čela chorého muža. Obrázok bol z jeho profilu medzičasom zmazaný.
Sám Lev XIV., ktorý je prvým pápežom pôvodom zo Spojených štátov, v reakcii prezidentovi odkázal, že bude aj naďalej vystupovať proti vojne a že sa jeho administratívy nebojí.