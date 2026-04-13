Rozsah a intenzita rokovaní s predstaviteľmi Vietnamu priamo poukazuje na strategický charakter vzťahov, ktoré má Slovensko s touto významnou ázijskou krajinou. Okrem hospodárskych a strategických dohôd chce slovenská vláda stavať aj na priateľskom a úprimnom záujme o spoluprácu. O mimoriadne úspešnom priebehu 30-hodinovej oficiálnej návštevy v Hanoji informoval premiér SR.
Strategické partnerstvo a kľúčové dohody
Po splnení protokolárnych povinností slovenská delegácia rokovala s vládnym kabinetom na čele s novým vietnamským premiérom Le Minh Hungom. Predseda vlády SR sa stal prvým zahraničným politikom, ktorý sa stretol s novým vedením krajiny po jeho ustanovení. „Najpodstatnejšie je, že sme povýšili našu spoluprácu na strategickú, čo sa v príslušnej dohode odzrkadlilo ako rad oblastí a projektov pripravených na spoluprácu,“ uviedol premiér.
Zástupcovia oboch štátov podpísali viaceré dohody a memorandá. Medzi najdôležitejšie body spolupráce patrí:
- rozvoj v oblasti jadrovej energetiky a zbrojárstva,
- vietnamská vláda bude naďalej umožňovať slovenským občanom cestovať do Vietnamu bez víz na obdobie nepresahujúce 45 dní,
- začiatok rokovaní o priamom leteckom spojení medzi Bratislavou a Hanojom alebo Ho Či Minovým mestom na podporu cestovného ruchu,
- diskusia o riadenej legálnej migrácii, ktorá by mohla byť pre Slovensko riešením nedostatku pracovnej sily.
Najväčšia podnikateľská misia v histórii
Do Vietnamu pricestovala s premiérom aj rozsiahla podnikateľská misia. „Myslím, že v mojej celej politickej kariére som väčšiu so sebou nemal,“ zhodnotil s tým, že na slovensko-vietnamskom podnikateľskom fóre sa zúčastnilo približne päťsto účastníkov, z toho sto zo Slovenska. Ďalší rozvoj je teraz podľa neho na podnikateľoch a na tom, ako využijú priateľské a ničím nezaťažené vzťahy. Na pracovnom obede sa s vietnamským náprotivkom venovali aj podpore vzájomných kandidatúr do medzinárodných organizácií.
Hospodársky tiger a stabilizátor regiónu
Vietnam je podľa premiéra stomiliónová, politicky stabilná a mierová krajina s pragmatickou zahraničnou politikou. Súčasne je tretím najväčším obchodným partnerom Slovenska v Ázii a vôbec najväčším v juhovýchodnej Ázii. O týchto témach rokoval aj s prezidentom a generálnym tajomníkom Komunistickej strany Vietnamu To Lamom, najvplyvnejšou postavou tamojšieho politického systému.
„Suma sumárum, mimoriadne úspešný deň. Ak sa podnikatelia a príslušné rezorty chopia šancí a otvorených príležitostí, ktoré dnešná oficiálna návšteva priniesla, môže dôjsť k ďalšiemu užitočnému a priateľskému prehĺbeniu spolupráce s týmto novým ázijským tigrom,“ odkázal na záver z večerného Hanoja premiér pred odletom do vlasti.