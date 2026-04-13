Predsedovia vlád SR a Maďarska sa musia usilovať o dosiahnutie čo najlepších vzťahov. Konštatoval to v pondelok na tlačovej konferencii Péter Magyar, predseda strany Tisza, ktorá v nedeľu zvíťazila v parlamentných voľbách.

Gratulácia zo Slovenska a význam vzájomných vzťahov

Slovenský premiér Robert Fico v pondelok uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým predsedom maďarskej vlády, ktorému zároveň zagratuloval k víťazstvu vo voľbách. Fico na sociálnej sieti Facebook vyjadril záujem o priateľské vzťahy s Budapešťou.

Péter Magyar reagoval, že aj keď Fico a prezident SR Peter Pellegrini boli a zostávajú blízkymi spojencami Viktora Orbána, v záujme občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku je nevyhnutné udržiavať čo najlepšie bilaterálne vzťahy a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4).

Historické krivdy a citlivé otázky

Zároveň však nový líder dodal, že je potrebné vyriešiť niektoré dlhodobé problémy. Podľa portálu telex.hu vyhlásil, že v Európskej únii v roku 2026 nie je v žiadnom prípade prijateľné:

  • „aby Maďarom brali pôdu a potom ich neodškodnili,“
  • „aby sa robili rozdiely medzi slovenskými a maďarskými občanmi,“
  • „a aby tým, ktorí sa odvážia kritizovať Benešove dekréty, hrozilo väzenie.“

Zároveň k týmto bodom dodal, že verí, že si toto myslí aj väčšina Slovákov.

Predseda Tiszy sa bude aj napriek týmto otvoreným otázkam usilovať o čo najlepšie vzťahy so slovenskými lídrami. „Robert Fico je skúsený politik, takže si myslím, že budeme schopní dosiahnuť dohodu,“ uzavrel Magyar.