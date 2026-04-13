Predsedovia vlád SR a Maďarska sa musia usilovať o dosiahnutie čo najlepších vzťahov. Konštatoval to v pondelok na tlačovej konferencii Péter Magyar, predseda strany Tisza, ktorá v nedeľu zvíťazila v parlamentných voľbách.
Gratulácia zo Slovenska a význam vzájomných vzťahov
Slovenský premiér Robert Fico v pondelok uviedol, že je pripravený na intenzívnu spoluprácu s novým predsedom maďarskej vlády, ktorému zároveň zagratuloval k víťazstvu vo voľbách. Fico na sociálnej sieti Facebook vyjadril záujem o priateľské vzťahy s Budapešťou.
Péter Magyar reagoval, že aj keď Fico a prezident SR Peter Pellegrini boli a zostávajú blízkymi spojencami Viktora Orbána, v záujme občanov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku je nevyhnutné udržiavať čo najlepšie bilaterálne vzťahy a spoluprácu v rámci Vyšehradskej štvorky (V4).
Historické krivdy a citlivé otázky
Zároveň však nový líder dodal, že je potrebné vyriešiť niektoré dlhodobé problémy. Podľa portálu telex.hu vyhlásil, že v Európskej únii v roku 2026 nie je v žiadnom prípade prijateľné:
- „aby Maďarom brali pôdu a potom ich neodškodnili,“
- „aby sa robili rozdiely medzi slovenskými a maďarskými občanmi,“
- „a aby tým, ktorí sa odvážia kritizovať Benešove dekréty, hrozilo väzenie.“
Zároveň k týmto bodom dodal, že verí, že si toto myslí aj väčšina Slovákov.
Predseda Tiszy sa bude aj napriek týmto otvoreným otázkam usilovať o čo najlepšie vzťahy so slovenskými lídrami. „Robert Fico je skúsený politik, takže si myslím, že budeme schopní dosiahnuť dohodu,“ uzavrel Magyar.