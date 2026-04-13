Americký prezident Donald Trump v pondelok pohrozil okamžitým zničením iránskych lodí, ktoré porušia avizovanú blokádu iránskych prístavov zo strany USA. Trumpovo vyjadrenie na sociálnych sieťach súvisí s blokádou všetkých iránskych prístavov v Perzskom a Ománskom zálive, ktorá sa mala začať v pondelok o 16.00 h SELČ. Ústredné velenie ozbrojených síl USA (CENTCOM) ju oznámilo v nedeľu s tým, že cez kľúčový Hormuzský prieliv budú môcť prejsť len lode, ktoré sa neplavia do alebo z Iránu.
Zničené námorníctvo a výnimka pre rýchle plavidlá
Prezident USA vo svojom pondelkovom príspevku na sieti Truth Social zhodnotil aktuálny stav vojenských síl protivníka. Z jeho vyjadrení vyplýva nasledovné:
- „Iránske námorníctvo leží na dne mora, úplne zničené: 158 lodí.“
- To, čoho sa americké sily nedotkli, je len niekoľko „rýchlych útočných plavidiel“, lebo ich nepovažovali za vážnu hrozbu.
Hrozba okamžitého zničenia a reakcia Iránu
Šéf Bieleho domu zakončil svoj príspevok ráznym varovaním. „Ak sa ktorákoľvek z týchto lodí čo i len trochu priblíži k našej BLOKÁDE, bude okamžite ZNIČENÁ, a to pomocou rovnakého neutralizačného systému, aký používame proti pašerákom drog na mori,“ odkázal Donald Trump, pričom mal na mysli letecké útoky na plavidlá s údajným nákladom narkotík pri pobreží Venezuely.
Iránska armáda v pondelok na tieto kroky ostro reagovala a vyhlásila, že plánovaná blokáda prístavov americkým námorníctvom by bola ilegálna a išlo by o zločin pirátstva. Varovala tiež, že v prípade ohrozenia iránskych prístavov nebudú v bezpečí ani žiadne iné prístavy v okolitých krajinách Perzského zálivu.