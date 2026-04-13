Rusko je v rámci prípadnej mierovej dohody medzi Iránom a Spojenými štátmi pripravené prevziať a uskladniť obohatený iránsky urán. V pondelok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informovala agentúra AFP.
Návrh Kremľa a detaily o uráne
„Tento návrh predložil prezident Vladimir Putin počas kontaktov so Spojenými štátmi, ako aj s krajinami blízkovýchodného regiónu. Ponuka naďalej platí, no zatiaľ neprišla žiadna reakcia,“ uviedol Dmitrij Peskov na pravidelnom brífingu. Dodal, že Rusko je naďalej pripravené poskytovať „akékoľvek dobré služby“, ktoré prispejú k zníženiu napätia okolo Iránu.
Podľa ruských médií a spravodajského webu Axios, návrh, ktorý Vladimir Putin prezentoval americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, zahŕňa tieto dôležité skutočnosti:
- týka sa približne 450 kilogramov uránu obohateného na 60 percent,
- tento materiál by sa dal počas niekoľkých týždňov ďalej obohatiť na výrobu viac ako desiatich jadrových bômb,
- preprava uránu do Ruska by mala byť súčasťou dohody o ukončení vojny na Blízkom východe.
Ponuka Rosatomu a zlyhané rokovania
Práve obavy z jadrových ambícií Teheránu boli podľa Washingtonu dôvodom americko-izraelského útoku z 28. februára. Vo vojnovom konflikte bolo vyhlásené dvojtýždňové prímerie. Koncom minulého týždňa sa v pakistanskom Islamabade konali rokovania delegácií Iránu a USA, no po 21 hodín trvajúcom maratóne sa skončili bez dohody.
Šéf ruskej štátnej jadrovej korporácie Rosatom Alexej Lichačev potvrdil pripravenosť pomôcť s odvozom vysoko obohateného uránu. Rosatom podľa neho nemá problém materiál prevziať, znížiť jeho obohatenie a vyrovnať sa s „iránskymi priateľmi“ prírodným uránom, hotovosťou či inými dodávkami. Existuje aj možnosť zapojenia tretej strany, no Lichačev dodal, že takéto rozhodnutia sa nerobia počas prebiehajúcich vojenských operácií.