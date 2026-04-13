Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vyhlásil, že Rusko neplánuje zablahoželať predsedovi strany Tisza Péterovi Magyarovi k víťazstvu v nedeľňajších parlamentných voľbách pre podporu protiruských sankcií. Maďarsko zároveň označil za nepriateľskú krajinu. Uviedol to v pondelok v rozhovore pre ruskú televíziu Vesti.
Odmietnutie gratulácie a stav vzťahov s EÚ
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov vo svojich pondelkových vyjadreniach načrtol aktuálny postoj Ruska k povolebnej situácii:
- „Neposielame žiadne gratulácie nepriateľským krajinám. A Maďarsko je nepriateľská krajina, podporuje sankcie proti nám,“ uviedol k téme blahoželania víťazovi.
- Vzťahy s Európskou úniou sa podľa neho po nástupe maďarskej opozície k moci už viac zhoršiť nemôžu: „Nemôžu byť horšie. Horšie to už nejde.“
- Krajina je však podľa jeho slov naďalej otvorená dialógu s Maďarskom: „Sme otvorení budovaniu dobrých, vzájomne prospešných vzťahov. Budeme naďalej sledovať politiku nového vedenia. V tejto chvíli je ťažké povedať, či zostane pragmatické, alebo bude spolitizované.“
Magyarovo poďakovanie za pragmatický prístup
Novozvolený líder Péter Magyar sa Rusku a Číne v pondelok poďakoval za akceptovanie výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb, v ktorých jeho strana Tisza porazila vládny Fidesz na čele s dlhoročným premiérom Viktorom Orbánom. Obom štátom vyjadril vďaku za to, že sú „otvorené pragmatickej spolupráci, rovnako ako Maďarsko“.
Z neúplných výsledkov hlasovania vyplýva, že strana Tisza bude mať v parlamente v prepočte 138 z celkovo 199 mandátov, kým Fideszu pripadne 55 a ultrapravicovému hnutiu Naša vlasť (Mi Hazánk Mozgalom) šesť mandátov.