To, s čím iné aplikácie začínali, WhatsApp zavádza až teraz.
Četovacia platforma má pripravovať zmenu, v rámci ktorej dovolí používateľom vybrať si používateľské meno. Informoval o tom portál WABetaInfo, podľa ktorého sa takto WhatsApp snaží chrániť anonymitu telefónnych čísel.
Pre koho je novinka určená?
WhatsApp sa novým systémom snaží zmeniť spôsob, akým sa ľudia na platforme spájajú, píše WABetaInfo. Jedinečné používateľské meno má četujúcim poskytnúť bezpečnejší spôsob komunikácie.
„Používatelia získajú vyššiu mieru kontroly nad súkromím svojho telefónneho čísla.“
Novinku stále testujú, preto ju zatiaľ sprístupnili len obmedzenému počtu používateľov. Tí uvidia možnosť vytvoriť si používateľské meno priamo v nastaveniach profilu.
Pravidlá pri zadávaní používateľského mena:
- musí obsahovať aspoň jedno písmeno,
- musí obsahovať 3 až 35 znakov,
- povolené sú len malé písmená, čísla, bodky a podčiarkovníky,
- meno nesmie začínať skratkou „www.“,
- meno nesmie končiť koncovkou „.com“ alebo „.net“,
- meno sa bude dať prepojiť s používateľskými menami na ďalších platformách Meta (Instagram a Facebook).
WhatsApp tiež zavádza takzvaný „používateľský kľúč“. Ide o štvorciferný kód, ktorý zadá používateľ v prípade, že vás bude chcieť kontaktovať. Tento doplnok je však voliteľný a sľubuje ďalší stupeň ochrany pred neželaným kontaktom s cudzími ľuďmi.
Podľa WABetaInfo by funkciu mali neskôr sprístupniť pre vyšší počet používateľov. „WhatsApp v budúcnosti plánuje postupne rozširovať prístup k funkcii medzi ďalších používateľov. Pred ďalším sprístupnením však platforma preverí stabilitu a výkonnosť funkcie,“ dodal portál.
Ako je to s novinkou pre dospelých?
WhatsApp v polovici marca informoval o ďalšej novinke, ktorou sa snaží chrániť deti v predtínedžerskom veku. Ako uviedol v blogu, rodičia alebo zákonní zástupcovia si budú môcť vytvoriť účet, pomocou ktorého nastavia aplikáciu pre svoje deti.
Pre vytvorenie účtu spravovaného rodičmi je potrebné položiť vedľa seba svoj mobil a mobil dieťaťa. Dvojica účtov sa následne prepojí a rodič získa možnosť spravovať obidva z nich.
Rodič alebo zákonný zástupca získa prístup k niekoľkým nastaveniam:
- kto môže kontaktovať účet dieťaťa,
- do ktorých skupín sa môže pripojiť účet dieťaťa,
- kontrola žiadostí o kontakt od neznámych ľudí,
- spravovanie nastavení súkromia účtu dieťaťa.
Všetky nastavenia rodičov sú na zariadení dieťaťa chránené „rodičovským PINom“ a meniť ich môžu len rodičia. Podľa WhatsApp im to dáva možnosť „prispôsobiť používanie aplikácie potrebám svojej rodiny“.